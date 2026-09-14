iOS 27 è disponibile da oggi: tutte le novità, cosa cambia e le funzioni in arrivo in Italia

iOS 27 arriva su iPhone con nuove funzioni, prestazioni migliorate e un'interfaccia rinnovata, ma alcune importanti novità di Apple Intelligence restano escluse in Italia e in Europa.

Apple sta distribuendo la versione ufficiale e definitiva di iOS 27 a livello globale. Il debutto in Italia dovrebbe avvenire oggi 14 settembre alle ore 19:00, ma ovviamente specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e inseriremo eventuali informazioni aggiuntive. Prima di scoprire tutte le principali novità, potete verificare se iOS 27 è già disponibile sul vostro iPhone: basterà aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e controllare la presenza del nuovo aggiornamento. Se disponibile, non dovrete fare altro che avviare il download e completare l'installazione.

Siri AI, la grande protagonista esclusa Una delle novità più importanti riguarda la nuova Siri. Dopo un'attesa durata anni e caratterizzata da numerosi ritardi e problemi tecnici, gli utenti italiani dovranno ancora aspettare per poter provare le nuove funzionalità. L'assistente IA, infatti, non sarà disponibile in Italia e in Europa a causa del DMA, precisamente su iPhone, iPad e Apple Watch. Discorso diverso per macOS, che dovrebbe invece permettervi di scoprire le novità. Siri AI e Apple Intelligence: supporto completo solo su due modelli, ma c'è un grande escluso Per chi non lo sapesse, Siri si trasforma in un vero e proprio chatbot simile a ChatGPT, con cui poter interagire e conversare all'interno di un'app dedicata. Inoltre, è possibile personalizzare la voce dell'assistente, nonché modificare espressività e velocità di risposta (tuttavia esclusivamente su iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air). Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento, quindi presto vi daremo informazioni ancora più esaustive e concrete sulle novità in arrivo in Italia.

Miglioramenti a design e interfaccia Apple ha introdotto una serie di miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile e funzionale. Prima di tutto, la ricerca è stata migliorata, con l'indice di ricerca in Spotlight, Foto e Mail riprogettato per offrire una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone. I contenuti sono catalogati quasi istantaneamente, quindi sono molto più semplici e veloci da cercare. Piccole modifiche riguardano anche l'interfaccia. Il Liquid Glass è ancora protagonista, ma Apple ha aggiunto ulteriori opzioni di personalizzazione, tra cui un nuovo cursore per rendere il Liquid Glass ultra-trasparente o completamente colorato. Il nuovo cursore Anche le icone sono state riviste in modo da risultare più nitide e definitive, nonché ancora più coerenti con il design complessivo. Le nuove icone Apple ha poi introdotto ulteriori controlli parentali per aiutare i genitori a gestire più facilmente i dispositivi utilizzati da bambini e adolescenti. Altre misure di sicurezza

Funzioni di Apple Intelligence Anche Image Playground è stato rinnovato. Oltre a offrire nuovi strumenti di modifica più avanzati, ora consente di intervenire sulle immagini semplicemente descrivendo i cambiamenti desiderati. La funzione Ripulisci è stata migliorata e permette di eliminare oggetti indesiderati con riempimenti più realistici, mentre Estendi consente di espandere le immagini aggiungendo spazio extra attorno al soggetto. Spatial Reframing, invece, aggiunge diverse regolazioni dopo lo scatto, con opzioni più avanzate. Nuove opzioni per le foto Con Visual Intelligence, invece, potete aprire l'app Fotocamera e scoprire informazioni su ciò che state osservando: basterà toccare il pulsante dell'otturatore per mostrare a Siri ciò che vedete e ricevere risposte utili. Restiamo in attesa di informazioni per capire se queste funzionalità siano effettivamente disponibili anche in Italia o se facciano parte delle funzioni escluse insieme al pacchetto di Siri AI. A proposito di Apple Intelligence, le funzioni per l'app Casa saranno riservate esclusivamente agli abbonati al piano iCloud+ da 2 TB, disponibile al costo di 9,99 € al mese. Nelle versioni di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 Golden Gate, l'app Casa sarà in grado generare riepiloghi intelligenti basati sugli avvisi di movimento rilevati dalle telecamere compatibili con HomeKit Secure Video. Inoltre, potrà raggruppare diverse riprese da telecamere differenti per individuare le registrazioni più importanti. Altre funzioni sono attualmente disponibili solo in alcuni paesi, come Handoff per passare da un iPhone all'altro utilizzando lo stesso numero di telefono, quindi abbiamo preferito escluderle dalla lista per non creare confusione. iOS 27 punta sulle prestazioni: ecco i miglioramenti previsti per iPhone

Prestazioni e miglioramenti L'aggiornamento introduce diversi miglioramenti a livello tecnico, per garantire prestazioni ancora più affidabili. Secondo quanto riportato da Apple, l'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30%, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi. Le animazioni di sistema risultano più fluide, mentre lo scambio di file pesanti tramite il protocollo di prossimità AirDrop fa registrare velocità superiori dell'80% in condizioni ottimali. Ecco di seguito un elenco esaustivo dei principali miglioramenti: Caricamento delle nuove foto nell'app Foto fino al 70% più rapido.

Apertura più veloce della visualizzazione a schermo intero dal widget Foto.

Rendering più rapido della scheda Raccolte nell'app Foto.

Avvio più veloce del caricamento delle foto su Foto di iCloud.

Apertura più rapida della fotocamera in modalità Risparmio energetico.

Inserimento più veloce delle foto appena scattate nei messaggi.

Caricamento più rapido della pagina iniziale di Safari.

Prestazioni migliorate delle applicazioni web in Safari.

Esecuzione più veloce del codice JavaScript in Safari.

Caricamento più rapido dei messaggi nell'app Mail.

Abbinamento più veloce degli accessori HomeKit.

Aggiornamento più rapido degli accessori per la casa intelligente.

Caricamento più veloce della schermata In riproduzione in Apple Music.

Avvio più rapido della riproduzione in Apple Music.

Anteprime delle bacheche più veloci in Freeform.

Aggiornamento più rapido dei dati nell'app Salute.

Avvio più veloce degli allenamenti nell'app Allenamento.

Cambio più rapido della schermata di blocco.

Avvio delle app fino al 30% più veloce.

Connessioni AirPlay più rapide con Apple TV e HomePod.

Navigazione più veloce dei file di rete.

Lettura NFC più rapida e affidabile.

Risposta più veloce del Controllo vocale.

Accesso e uscita più rapidi dalle modalità Accesso assistito e Accesso Guidato.

Salvataggio dei PDF più veloce.

Riconoscimento del testo più rapido nelle foto e nei documenti.

Ripristino rapido del servizio più veloce.

Caricamento più rapido delle tastiere di emoji e adesivi.

Indicizzazione più veloce di scorciatoie e azioni in Spotlight.

Elaborazione più rapida della scrittura a mano multilingue.

Trasferimenti AirDrop fino all'80% più veloci.

Individuazione più rapida dei destinatari AirDrop.

Accesso più veloce ai contenuti condivisi su iCloud.com.