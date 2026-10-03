In GTA 6 i protagonisti potranno fare uso di droga "direttamente dall'inventario" e "in qualsiasi momento"

Secondo la descrizione, infatti, "la cocaina può essere trasportata dal giocatore e sniffata in qualsiasi momento". Un livello di libertà mai visto prima nella serie, dove il traffico di droga è spesso centrale nella narrativa, ma il consumo diretto da parte dei protagonisti era rimasto marginale. Confermate anche le scene di sesso, già menzionate dal PlayStation Store , con tanto di "feticismi sessuali" e la possibilità di interagire fisicamente con le ballerine dei night club.

La scheda PEGI conferma la presenza di tutti gli elementi tipici della serie: violenza, crimini, linguaggio forte e attività illegali. Ma introduce anche una novità significativa: "l'uso frequente e prominente di droghe" , con la possibilità per Jason e Lucia di consumare sostanze "in qualsiasi momento" direttamente dall'inventario.

GTA 6 continua a far parlare di sé, a mano a mano che ci avviciniamo sempre di più al lancio nei negozi fissato al 19 novembre. Delle nuove informazioni questa volta sono arrivate dalla classificazione dell'età: nelle scorse ore, il gioco ha ricevuto una valutazione PEGI 18 pubblicata (e poi rapidamente rimossa) dal sito ufficiale del Pan European Game Information. Prima della cancellazione, però, gli utenti hanno salvato e condiviso l'intera descrizione, rivelando dettagli inediti sul nuovo titolo di Rockstar Games.

La descrizione del PEGI

"Questo gioco contiene frequenti rappresentazioni di violenza; data la natura free roam, il giocatore può danneggiare tutti gli altri personaggi presenti nell'ambiente, inclusi civili, criminali e autorità. La violenza è cruenta e altamente realistica, con alcune armi in grado di causare danni maggiori, come decapitazioni e smembramenti dettagliati", recitava la descrizione pubblicata dal PEGI.

"L'uso di droghe è frequente e prominente: il giocatore può assumere sostanze illegali con altri personaggi e utilizzare droghe direttamente dal proprio inventario. In particolare, la cocaina può essere trasportata e sniffata direttamente dalla mano in qualsiasi momento. Sono presenti forti temi sessuali, inclusi nudità, scene di rapporto sessuale e occasionali scene di feticismi sessuali. In vari night club il giocatore può pagare per danze private, durante le quali il gioco permette di posare le mani sul seno e sui glutei delle ballerine."

La descrizione del PEGI afferma anche gli animali domestici possono essere feriti, sebbene non con lo stesso livello di dettaglio riservato agli esseri umani, l'uso di linguaggio scurrile, mentre nei programmi TV e radio fittizi del gioco è possibile ascoltare dichiarazioni discriminatorie.

Il quadro che emerge è quello di un GTA 6 più esplicito e crudo di qualsiasi altro capitolo della serie, che già in passato è stata al centro di polemiche legate alla rappresentazione della violenza e del crimine. Nonostante tutto sembra chiaro che Rockstar non solo non intenda arretrare, ma voglia spingere ulteriormente i limiti, rendendo Vice City più realistica e provocatoria che mai.