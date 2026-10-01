GTA 6 irrompe a New York: in lavorazione un grande murale dedicato a Jason e Lucia

Rockstar Games ha iniziato a realizzare un murale promozionale dedicato a GTA 6 a New York City , riprendendo una tradizione utilizzata dalla compagnia per promuovere alcuni dei precedenti capitoli della serie. In anni passati, si sono viste opere simili per Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V , che sono diventate parte delle campagne pubblicitarie dei giochi e, in alcuni casi, dei luoghi di ritrovo per i fan più scatenati.

Nessuna sorpresa

Con l'avvicinarsi del lancio di GTA 6, molti si aspettavano che Rockstar facesse qualcosa di simile e così è stato. Ora i primi elementi del nuovo murale sono comparsi a Williamsburg, Brooklyn, precisamente all'incrocio tra Wythe Avenue e North 11th Street.

A documentare i lavori è stato un utente di Reddit, che ha pubblicato una fotografia dell'opera ancora in fase iniziale di lavorazione. Al centro è già riconoscibile il logo Grand Theft Auto VI disposto verticalmente, mentre ai lati compaiono Jason e Lucia, i due protagonisti, entrambi rappresentati con delle armi e circondati da palme. Al momento il disegno è ancora privo di colore e mostra principalmente il contorno dei soggetti.

La realizzazione dovrebbe essere completata nei prossimi giorni, permettendo di vedere l'aspetto definitivo del murale. L'iniziativa si inserisce chiaramente nella campagna promozionale per il gioco, attualmente in corso, che sembra destinata a intensificarsi con l'avvicinarsi dell'uscita di GTA 6: diversi negozi hanno infatti iniziato a esporre grandi poster dedicati al gioco, mentre a Miami sono comparsi altri elementi pubblicitari di grandi dimensioni nel centro della città.