GTA 6, Rockstar ha visitato gli strip club e accompagnato degli ex agenti di polizia per studiare la Florida

"Cerchiamo di fare esperienza di tutto... dal girare di notte in alcune zone insieme a ex agenti di polizia, fino ad andare nei locali di spogliarello e nei nightclub , trascorrere del tempo sulla spiaggia, nelle Everglades, alle Keys e oltre", ha spiegato Humphries.

Rockstar Games ha dedicato molto del tempo della preparazione di GTA 6 allo studio sul campo della Florida . Rupert Humphries, senior vice president of narrative di Rockstar, ha raccontato alla testata Game Informer alcuni degli approcci adottati dagli sviluppatori per conoscere più da vicino l'ambiente e la vita quotidiana dello Stato.

Il lavoro sul campo è importantissimo considerando che GTA 6 avrà una nuova versione di Vice City, la Miami adattata già utilizzata da Rockstar in passato. L'ultimo gioco con questa ambientazione è stato GTA: Vice City Stories del 2006, ma il nuovo capitolo sarà ambientato ai giorni nostri e dovrà quindi rappresentare una Florida molto diversa da quella di vent'anni fa.

Le informazioni finora diffuse, tra le quali molte diramate proprio da Game Informer, hanno mostrato un mondo di gioco suddiviso in sei regioni: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e il Mount Kalaga National Park. Rockstar ha inoltre mostrato diverse attività, tra cui kayak, gare su strada e fuoristrada e giri in airboat, oltre a sequenze ambientate in spiaggia e nei nightclub.

Tra i luoghi più discussi figurano anche i locali di spogliarello. Alcune immagini relative a queste attività erano già apparse nel materiale trapelato durante il grande leak del gameplay di GTA 6, che mostrava anche dei nudisti. Si tratta però di materiale non ufficiale e Rockstar non ha ancora mostrato pubblicamente sequenze ufficiali dedicate a questa attività.

La presenza di locali di questo tipo non rappresenta comunque una novità per la serie, che li ha già proposti in diversi capitoli precedenti. Il nuovo episodio sembra però puntare, più in generale, a espandere e approfondire molte delle attività già viste nei precedenti GTA. GTA 6 è attualmente previsto per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Più avanti dovrebbe anche arrivare una versione PC, non annunciata ma data per scontata visti i trascorsi di Rockstar Games.