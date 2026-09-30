Call of Duty: Modern Warfare 4, svelate le caratteristiche della versione PC

Il gioco è stato progettato per funzionare su un'ampia gamma di PC, dalle configurazioni più comuni ai sistemi più potenti. Le impostazioni grafiche potranno essere configurate automaticamente in base all'hardware rilevato, con l'obiettivo di mantenere un buon livello qualitativo e un frame rate elevato.

In vista dell'uscita del 23 ottobre, Activision ha fornito nuovi dettagli sulla versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 4 , illustrandone le caratteristiche tecniche e le principali opzioni pensate per adattare l'esperienza alle diverse configurazioni hardware.

Impostazioni avanzate

Sul fronte dei display, Modern Warfare 4 supporterà diverse risoluzioni, dal 1080p al 1440p e al 4K, oltre a monitor ultrawide e configurazioni con formati differenti. Saranno inoltre disponibili diverse tecnologie di upscaling e generazione dei fotogrammi, tra cui AMD FSR Redstone, NVIDIA DLSS 4.5, Intel XeSS 3 e Filmic SMAA T2X, permettendo ai giocatori di scegliere la soluzione più adatta al proprio sistema.

Particolare attenzione è stata riservata anche al sistema anti-cheat RICOCHET Anti-Cheat, che utilizzerà un sistema multilivello che combina rilevamenti lato server, protezioni hardware come TPM 2.0 e Secure Boot, attività investigative e azioni legali contro il mercato dei cheat. A queste misure si aggiungeranno sistemi di protezione degli account, tra cui la verifica in due passaggi e quella tramite e-mail.

La versione PC supporterà inoltre il mouse polling sub-frame, una tecnologia pensata per migliorare la precisione nella rilevazione degli input e della mira, insieme alla compatibilità con un'ampia varietà di periferiche.

Per quanto riguarda l'accesso al gioco, chi ha effettuato il preordine digitale potrà iniziare il precaricamento dal 15 ottobre, mentre l'accesso anticipato alla campagna sarà disponibile dal 16 ottobre. Modern Warfare 4 arriverà quindi su PC con una serie di opzioni dedicate alla personalizzazione delle prestazioni e della qualità visiva, accompagnate da sistemi di sicurezza pensati per contrastare i comportamenti scorretti nel multiplayer.