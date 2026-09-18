Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà l'ultimo capitolo della saga?

Call of Duty: Modern Warfare 4 potrebbe essere l'ultimo capitolo della saga di Modern Warfare: lo ha suggerito la stessa Activision, che nel presentare il nuovo trailer della campagna durante il Tokyo Game Show ha parlato di "epica conclusione".

Come sappiamo, il gioco porta avanti la storia cominciata con il reboot di Modern Warfare del 2019 e proseguita in Modern Warfare 2 e 3, trasformando l'originale trilogia in una quadrilogia e applicando tutta una serie di modifiche narrative e non solo al racconto di partenza.

Non è chiaro come Activision voglia muoversi d'ora in avanti, ma pare che a livello produttivo sia già stato stabilito che l'episodio previsto per il 2027 è affidato a Sledgehammer Games e dovrebbe inaugurare una nuova serie a sei anni di distanza da Vanguard, l'ultimo esperimento di questo tipo.

Sembra inoltre che anche Treyarch abbia espresso l'intenzione di cimentarsi con qualcosa di nuovo, dunque a essere accantonati per il momento sarebbero sia Modern Warfare che Black Ops, le due saghe che da qualche anno sono le protagoniste indiscusse del franchise.