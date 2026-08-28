Call of Duty: Modern Warfare 4 è in pre-order su Amazon, il gioco uscirà il prossimo 23 ottobre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Call of Duty: Modern Warfare 4: il prezzo d'acquisto finale è 80,99€. Acquistandolo si potranno ottenere dei PE doppi. Il gioco uscirà il prossimo 23 ottobre. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul banner qui sotto: Call of Duty: Modern Warfare 4 porta i giocatori al centro di un nuovo conflitto globale, che prende il via nella penisola coreana quando la Corea del Nord avvia un'invasione su larga scala. L'offensiva rischia di provocare una destabilizzazione internazionale e dà origine a una campagna caratterizzata da scenari e situazioni di combattimento molto differenti tra loro.