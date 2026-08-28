Samsung Galaxy S27 Pro si mostra nei primi render: vi ricorda qualcosa?

I nuovi render condivisi mostrano quello che potrebbe essere il design del Galaxy S27 Pro e sembrano "confermare" alcune delle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane. In particolare, la parte posteriore dello smartphone presenta un cambiamento piuttosto netto rispetto agli altri modelli della gamma, con una soluzione che richiama da vicino quella degli iPhone 17 Pro. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela. Nel frattempo, ecco come potrebbe essere il nuovo smartphone targato Samsung (specifichiamo che l'immagine di copertina è puramente indicativa).

Il design del Galaxy S27 Pro I render sono stati condivisi da Android Headlines, una fonte piuttosto affidabile per questo genere di anticipazioni. Come potete vedere dalle immagini sottostanti, l'S27 Pro introduce dei cambiamenti nella parte posteriore, con un'isola della fotocamera in stile iPhone 17 Pro. È presente, inoltre, una configurazione a tripla fotocamera e un elemento caratterizzato da una forma a pillola che ospiterebbe una fotocamera secondaria insieme al flash. Ciò confermerebbe quanto già visto in precedenza, grazie ai render condivisi dall'informatore Sonny Dickson su X. Inoltre, secondo quanto riferito, il modello Pro dovrebbe condividere la maggior parte delle specifiche con l'S27 Ultra, ad eccezione del supporto per la S Pen. A cambiare sarebbero anche le dimensioni del display: l'S27 dovrebbe adottarne uno da 6,9 pollici, mentre l'S27 Pro dovrebbe utilizzarne uno più piccolo da 6,6 pollici. La parte frontale appare sostanzialmente invariata rispetto al modello Ultra, con una fotocamera selfie a foro e cornici sottili. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 (o Exynos 2700) con una batteria da 5.200 mAh. L'Ultra, invece, potrebbe adottare una batteria da 5.700 mAh, secondo le indiscrezioni.