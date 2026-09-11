0

Galaxy Buds On, i nuovi auricolari open-ear di Samsung si mostrano in anteprima

Un nuovo render mostra più chiaramente il design open-ear dei Galaxy Buds On, mentre emergono diverse funzionalità degli auricolari, attesi (forse) entro la fine del 2026.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/09/2026
Auricolari open-ear a clip (IA)

Dopo diverse indiscrezioni, finalmente sono stati condivisi i primi render e alcuni dettagli sulle funzioni dei Galaxy Buds On. Conosciuti anche con il loro nome in codice Galaxy Able, si tratta di auricolari con design open-ear a clip, pensati per garantire maggior comfort all'utente. Come sempre, ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e che il design e le funzionalità potrebbero subire variazioni prima del debutto. Specifichiamo, inoltre, che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e non rappresenta il prodotto Samsung.

Ecco il design degli auricolari a clip

In precedenza eravamo riusciti a mostrarvi soltanto alcune immagini molto indicative, basate su icone o addirittura semplici disegni. I nuovi render sono stati condivisi da SammyGuru: gli auricolari presentano una struttura arrotondata con un anello in silicone, almeno a giudicare dalle immagini. La parte più piatta dell'auricolare dovrebbe rimanere all'esterno dell'orecchio, mentre il corpo più arrotondato, che ospita i driver, dovrebbe essere posizionato nella parte interna dell'orecchio, all'interno della conca auricolare.

Galaxy Buds On
Galaxy Buds On

Secondo quanto riportato, gli auricolari potrebbero essere prodotti in due colori diversi, ovvero nero e bianco. Non è tutto, perché i colleghi hanno trovato indizi sulle diverse funzionalità. I Buds On dovrebbero supportare anche i comandi tramite movimenti della testa, come annuire o scuotere il capo, già disponibili sui Buds 4 e Buds 4 Pro. Non dovrebbe essere presente l'audio a 360° con tracciamento della testa, ma restiamo in attesa di dettagli più concreti.

Immagine
Immagine
Immagine

Inoltre, è stata trovata la funzione chiamata "Auto Volume", che dovrebbe aumentare automaticamente il volume negli ambienti più rumorosi e abbassarlo quando sono più silenziosi. La funzione "Volume Boost", invece, è pensata per forzare gli auricolari a riprodurre il suono a un volume più alto, tuttavia con un maggiore rischio di dispersione del suono.

Altre funzioni

Gli indizi trovati suggeriscono la possibilità di attivare il proprio assistente IA preferito, ad esempio Gemini o Bixby, con la voce o con un gesto.

Le funzioni
Le funzioni

"Metti in pausa i contenuti multimediali mentre dormi", come potrete capire, mette in pausa la musica o i podcast quando il telefono rileva che l'utente sta dormendo, ma in questo caso è necessario One UI 9.0 o una versione più recente.

Samsung Galaxy Buds Able, nuove indiscrezioni rafforzano l'ipotesi del design open-ear a clip Samsung Galaxy Buds Able, nuove indiscrezioni rafforzano l'ipotesi del design open-ear a clip

Al momento non ci sono conferme sulla presenza della cancellazione attiva del rumore, come sui Galaxy Buds Live, ma non è da escludere al 100%. Gli auricolari potrebbero arrivare nel quarto trimestre del 2026, quindi tra ottobre e dicembre.

#Samsung #Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Galaxy Buds On, i nuovi auricolari open-ear di Samsung si mostrano in anteprima