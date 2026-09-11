Galaxy Buds On, i nuovi auricolari open-ear di Samsung si mostrano in anteprima

Dopo diverse indiscrezioni, finalmente sono stati condivisi i primi render e alcuni dettagli sulle funzioni dei Galaxy Buds On. Conosciuti anche con il loro nome in codice Galaxy Able, si tratta di auricolari con design open-ear a clip, pensati per garantire maggior comfort all'utente. Come sempre, ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e che il design e le funzionalità potrebbero subire variazioni prima del debutto. Specifichiamo, inoltre, che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e non rappresenta il prodotto Samsung.

Ecco il design degli auricolari a clip In precedenza eravamo riusciti a mostrarvi soltanto alcune immagini molto indicative, basate su icone o addirittura semplici disegni. I nuovi render sono stati condivisi da SammyGuru: gli auricolari presentano una struttura arrotondata con un anello in silicone, almeno a giudicare dalle immagini. La parte più piatta dell'auricolare dovrebbe rimanere all'esterno dell'orecchio, mentre il corpo più arrotondato, che ospita i driver, dovrebbe essere posizionato nella parte interna dell'orecchio, all'interno della conca auricolare. Galaxy Buds On Secondo quanto riportato, gli auricolari potrebbero essere prodotti in due colori diversi, ovvero nero e bianco. Non è tutto, perché i colleghi hanno trovato indizi sulle diverse funzionalità. I Buds On dovrebbero supportare anche i comandi tramite movimenti della testa, come annuire o scuotere il capo, già disponibili sui Buds 4 e Buds 4 Pro. Non dovrebbe essere presente l'audio a 360° con tracciamento della testa, ma restiamo in attesa di dettagli più concreti. Inoltre, è stata trovata la funzione chiamata "Auto Volume", che dovrebbe aumentare automaticamente il volume negli ambienti più rumorosi e abbassarlo quando sono più silenziosi. La funzione "Volume Boost", invece, è pensata per forzare gli auricolari a riprodurre il suono a un volume più alto, tuttavia con un maggiore rischio di dispersione del suono.