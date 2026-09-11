Disponibile la patch 2.02.00 di Crimson Desert, con tante correzioni e miglioramenti alla stabilità

Crimson Desert ha ricevuto la patch 2.02.00, un aggiornamento che interviene essenzialmente sulla stabilità del gioco e sulla correzione di diversi problemi riscontrati dai giocatori.
Tra le novità più rilevanti figurano alcune correzioni della progressione. È stato risolto, ad esempio, un problema che impediva di liberare la Fortezza di Rosaspina e un altro che, in determinate circostanze, faceva scomparire la lettera necessaria per proseguire nella missione "Le parole di Alustin". Sistemato anche un errore che poteva causare la scomparsa di alcuni oggetti dal Deposito beni di scambio dopo il caricamento di determinati salvataggi.
Tante correzioni
La patch interviene inoltre su alcune attività di gioco. Gli averi dei PNG ora vengono visualizzati correttamente usando la lanterna, mentre è stato corretto un problema che impediva di accedere alle abitazioni dopo aver alzato lo stendardo presso l'accampamento della Collina ululante con l'inventario pieno.
Sul fronte dei comandi è stato risolto un malfunzionamento che, in alcune situazioni, impediva di concatenare correttamente "Palmo potente: Discesa" e "Palmo potente: Salto". Corretto anche un problema che poteva rendere tremolante il testo dell'interfaccia
Per quanto riguarda la grafica e le impostazioni, uno degli interventi riguarda un crash che poteva verificarsi avviando una nuova partita con DLSS Frame Generation attivo. È stato inoltre ridotto un problema relativo al disturbo visivo delle armature, particolarmente evidente negli ambienti interni, mentre è stato corretto un difetto nell'aspetto di Kliff quando indossa la Benda in tessuto del corvo.
Infine, la patch introduce diverse correzioni alla localizzazione, con un miglioramento generale della qualità delle traduzioni in tutte le lingue supportate. È stato risolto anche un problema specifico che impediva la corretta visualizzazione di alcuni testi in arabo.
In attesa della prima espansione maggiore di Crimson Desert, installate questo aggiornamento per migliorare il gioco.