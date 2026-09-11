Disponibile la patch 2.02.00 di Crimson Desert, con tante correzioni e miglioramenti alla stabilità

Crimson Desert ha ricevuto la patch 2.02.00, un aggiornamento che interviene essenzialmente sulla stabilità del gioco e sulla correzione di diversi problemi riscontrati dai giocatori.

Tra le novità più rilevanti figurano alcune correzioni della progressione. È stato risolto, ad esempio, un problema che impediva di liberare la Fortezza di Rosaspina e un altro che, in determinate circostanze, faceva scomparire la lettera necessaria per proseguire nella missione "Le parole di Alustin". Sistemato anche un errore che poteva causare la scomparsa di alcuni oggetti dal Deposito beni di scambio dopo il caricamento di determinati salvataggi.