Il team di Crimson Desert spiega perché ha usato un proprio motore grafico e non l'Unreal Engine

Pearl Abyss ha utilizzato un proprio motore di sviluppo, noto come Blackspace Engine , per realizzare Crimson Desert , invece di basarsi sull'Unreal Engine, come fanno molti team di sviluppo. Per quale motivo?

Le parole del capo ingegnere di Pearl Abyss

Kim ha dichiarato: "Dal momento che il motore di Black Desert è stato sviluppato internamente, sarebbe stato insolito passare a un motore commerciale per il nuovo progetto Crimson Desert. Sebbene i motori commerciali siano eccellenti e offrano molte funzionalità pratiche, non volevamo affidarci a tecnologie esterne per le nostre competenze chiave nello sviluppo di videogiochi."

"Inoltre, il nostro approccio allo sviluppo potrebbe non essere stato compatibile con quello di un motore commerciale. Se avessimo dovuto attendere gli aggiornamenti per ottenere le funzionalità necessarie, non saremmo stati in grado di pubblicare il gioco secondo la tabella di marcia desiderata. Pertanto, volevamo mantenere un controllo migliore sull'intero processo."

"Il motore di Black Desert, ad esempio, è così altamente specializzato per Black Desert che risulta difficile sviluppare giochi di generi diversi al suo interno, e la sua flessibilità è diminuita. Con Blackspace, tuttavia, ho tenuto conto di questi aspetti fin dall'inizio."

"Ovviamente non è perfetto, ma a mio parere non c'è davvero motivo di ricostruirlo da zero. L'aspetto più importante nello sviluppo del Blackspace Engine è stato il supporto fluido per varie piattaforme e la capacità di creare giochi differenti. Poiché siamo partiti con il Blackspace Engine proprio per plasmare questi mondi di gioco così variegati, credo che sarà senz'altro possibile svilupparvi, ad esempio, titoli FPS o TPS."

Ricordiamo poi che Crimson Desert Charting the Unknown è l'espansione del gioco di ruolo: trailer e data di uscita.