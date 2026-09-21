Samson è disponibile da oggi anche per PS5 e Xbox Series X e S, con un maxi aggiornamento anche per PC

Il brutale action Samson ha ricevuto l' Update #8 , un grosso aggiornamento che accompagna il debutto odierno del gioco su Xbox Series X e S, PS5 e, in aggiunta, su Steam Deck. Il team di sviluppo ha sfruttato l'occasione per intervenire su diversi aspetti dell'esperienza, tenendo conto anche dei feedback ricevuti dalla community.

Novità

Tra le aggiunte principali c'è un nuovo tutorial giocabile all'inizio dell'avventura, che introduce gradualmente i combattimenti e si collega al passato di Samson prima del ritorno a Tyndalston. Sono stati inoltre aggiunti tutorial e suggerimenti per spiegare meglio alcune meccaniche meno immediate, tra cui l'attivazione dell'Adrenaline Rush durante la guida e la possibilità di spingere i nemici contro gli elementi dello scenario.

Un'altra parte importante dell'aggiornamento riguarda i combattimenti tra veicoli. Le auto nemiche ora mostrano i punti deboli, evidenziati inizialmente in blu e successivamente in rosso quando raggiungono uno stato critico. Anche l'intelligenza artificiale è stata modificata: i nemici effettuano più spesso speronamenti e possono utilizzarli sia per infliggere danni sia per ostacolare o rallentare Samson.

L'update introduce inoltre cinque nuove giacche sbloccabili, alcune legate ai Skill Point e una ottenibile completando l'ultimo capitolo della storia. È stata aggiunta anche l'opzione "Respawn at the Clinic", pensata come soluzione d'emergenza nel caso in cui un salvataggio porti il giocatore in una situazione dalla quale non è possibile proseguire. La scelta equivale a essere messi KO e può comportare la perdita del denaro trasportato, in base alle abilità, al Perk e alla difficoltà selezionata.

Insomma, l'aggiornamento interviene su moltissimi aspetti del gioco, il che farà piacere a chi ha letto la nostra recensione sperando che potesse migliorare con gli aggiornamenti successivi.