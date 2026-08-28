Quando arriverà su console Samson? Il team di sviluppo aggiorna sulla situazione

Dopo una pausa, il team di Samson: A Tyndalston Story ha pubblicato un aggiornamento per rispondere alle domande più frequenti della community, concentrandosi in particolare sull'espansione del gioco su nuove piattaforme. Gli sviluppatori hanno confermato che l'uscita su console è prevista a breve , sebbene manchi ancora una data ufficiale. Non è possibile effettuare il preordine del gioco, ma il titolo può essere già inserito nella lista dei desideri su PlayStation 5, mentre la pagina sullo store Xbox verrà pubblicata prossimamente.

Su Xbox Series S il gioco punterà a un framerate di 30 FPS. Sulle console di fascia alta, Xbox Series X e PlayStation 5, saranno invece disponibili due opzioni: una modalità "Qualità" a 30 FPS e una modalità "Prestazioni" a 60 FPS. Le medesime opzioni saranno presenti anche su PlayStation 5 Pro, ma beneficeranno di una resa visiva superiore rispetto al modello standard di casa Sony.

Il lancio su console sarà accompagnato da una nuova patch. Gli autori hanno anticipato che la versione PC riceverà diverse novità in quello che hanno definito come "probabilmente il nostro aggiornamento più grande finora". Parallelamente, il team prevede di risolvere le eventuali criticità residue relative al sistema di combattimento, con la speranza di poterne ampliare le meccaniche nel prossimo futuro.

Interrogato sui progetti a lungo termine, lo studio ha chiarito che l'attuale priorità rimane il supporto a Samson, escludendo per il momento lo sviluppo di eventuali seguiti o nuove proprietà intellettuali. Sebbene il team stia esplorando diverse idee per ampliare la mappa di Tyndalston e introdurre nuovi contenuti narrativi, non vi sono ancora conferme ufficiali. L'entità del supporto post-lancio sarà infatti dettata dall'accoglienza del pubblico e dalla sostenibilità economica del progetto. A tal proposito, gli sviluppatori hanno precisato: "Non vogliamo promettere contenuti specifici prima che questi piani siano confermati".

Infine, il team ha escluso categoricamente l'introduzione di una componente online. Samson è stato concepito esclusivamente come un'esperienza per giocatore singolo e l'inclusione di un'infrastruttura multigiocatore richiederebbe un progetto separato, che al momento non è nei piani dell'azienda. Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Samson.