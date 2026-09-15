I giochi che saranno rimossi da PS Plus a ottobre includono grandi nomi

Come ogni mese, alcuni giochi inclusi all'interno dei cataloghi di PS Plus - il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 - saranno rimossi. Sony non è mai molto chiara su quali titoli stanno per essere eliminati, ma la sezione "Ultima possibilità per giocare" permette di farsi un'idea di cosa accadrà al catalogo.

A questo giro, i giochi dovrebbero essere rimossi il 20 ottobre, quindi i giocatori hanno ancora un mese circa per sfruttare i titoli che stanno per lasciarci.