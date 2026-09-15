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I giochi che saranno rimossi da PS Plus a ottobre includono grandi nomi

Il prossimo mese, come sempre, alcuni giochi saranno rimossi dai vari livelli di PS Plus e i giocatori hanno poco tempo per sfruttarli del tutto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/09/2026
Il logo di PS Plus sopra una tastiera

Come ogni mese, alcuni giochi inclusi all'interno dei cataloghi di PS Plus - il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 - saranno rimossi. Sony non è mai molto chiara su quali titoli stanno per essere eliminati, ma la sezione "Ultima possibilità per giocare" permette di farsi un'idea di cosa accadrà al catalogo.

A questo giro, i giochi dovrebbero essere rimossi il 20 ottobre, quindi i giocatori hanno ancora un mese circa per sfruttare i titoli che stanno per lasciarci.

I giochi di PS Plus che saranno rimossi a ottobre 2026

Ecco la lista dei giochi che saranno rimossi da PS Plus:

Come potete vedere, ci sono grandi titoli nella lista, comprese opere molto lunghe come Yakuza: Like a Dragon. Il nostro consiglio, come sempre, è di optare per i titoli più brevi o per provare rapidamente tutte le opere in rimozione per capire se acquistarle al primo sconto dopo che avranno lasciato il catalogo.

I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili

Diteci, quali di questi titoli vi interessano? Segnaliamo infine che il 40% di chi cancella PS Plus e Xbox Game Pass lo fa per il prezzo.

#PlayStation Plus
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