I giochi che saranno rimossi da PS Plus a ottobre includono grandi nomi

Come ogni mese, alcuni giochi inclusi all'interno dei cataloghi di PS Plus - il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 - saranno rimossi. Sony non è mai molto chiara su quali titoli stanno per essere eliminati, ma la sezione "Ultima possibilità per giocare" permette di farsi un'idea di cosa accadrà al catalogo.
A questo giro, i giochi dovrebbero essere rimossi il 20 ottobre, quindi i giocatori hanno ancora un mese circa per sfruttare i titoli che stanno per lasciarci.
I giochi di PS Plus che saranno rimossi a ottobre 2026
Ecco la lista dei giochi che saranno rimossi da PS Plus:
- Silent Hill 2
- Yakuza: Like a Dragon
- Jurassic World Evolution 2
- Death Squared
- Rogue Lords
- Gloomhaven Mercenaries Edition
- Harvest Moon: Light of Hope Special Edition
- Lake
Come potete vedere, ci sono grandi titoli nella lista, comprese opere molto lunghe come Yakuza: Like a Dragon. Il nostro consiglio, come sempre, è di optare per i titoli più brevi o per provare rapidamente tutte le opere in rimozione per capire se acquistarle al primo sconto dopo che avranno lasciato il catalogo.
Diteci, quali di questi titoli vi interessano? Segnaliamo infine che il 40% di chi cancella PS Plus e Xbox Game Pass lo fa per il prezzo.