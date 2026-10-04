Gears of War: E-Day, gli sviluppatori sono “orgogliosi” dell’esclusività Xbox

Con Gears of War: E-Day , Microsoft sembra voler riportare la serie alle proprie origini anche sotto il profilo della strategia commerciale. Dopo l'arrivo di Gears of War: Reloaded su PS5, dove non ha fatto sfaceli , molti avevano ipotizzato che anche il nuovo capitolo sviluppato da The Coalition potesse approdare sulla console Sony. Al momento, però, Microsoft ha scelto una strada diversa, confermando Gears of War: E-Day come uno dei pochi titoli first-party destinati a rimanere un'esclusiva dell'ecosistema Xbox, seguendo le nuove direttive della CEO Asha Sharma.

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Una decisione che, almeno stando alle parole degli sviluppatori, viene accolta positivamente all'interno di The Coalition. In una recente intervista, il direttore creativo Matt Searcy e lo studio art director Aryan Hanbeck hanno parlato proprio del significato dell'esclusività per il nuovo capitolo.

Searcy ha spiegato che Gears of War è profondamente legato all'identità di Xbox e che il team considera un privilegio avere la responsabilità di portare avanti questa eredità: "Ci sentiamo davvero bene, perché Gears è una parte così importante del DNA di Xbox. È intrecciato con essa. E noi di The Coalition ci sentiamo davvero onorati di avere Gears e di essere quelli che ne portano avanti l'eredità".

Lo sviluppatore ha sottolineato anche l'importanza del rapporto personale del team con la serie e con il videogioco in generale. "Sappiamo quanto significhi per le persone. Sappiamo quanto significhi per noi. E penso che questo valga per la maggior parte degli sviluppatori: siamo semplicemente appassionati del nostro lavoro. Siamo tutti giocatori prima di tutto. Amiamo creare giochi. Amiamo creare Gears".

Secondo Searcy, l'obiettivo dello studio è stato soprattutto realizzare il miglior Gears possibile, trasformandolo anche in una dimostrazione delle capacità tecniche e artistiche del team. Per questo motivo, il ritorno della serie tra i principali titoli Xbox viene visto come un momento particolarmente significativo: "Siamo orgogliosi di essere uno dei titoli principali di Xbox e penso che sia stato così per molto tempo. È bello poter ricoprire nuovamente quel ruolo".