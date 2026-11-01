Gears of War: E-Day, ex-product manager di Xbox spiega qualcosa sugli alti costi di produzione

Il nuovo argomento caldo in ambito videoludico, a quanto pare, è rappresentato dai presunti altissimi costi di produzione che sembrano siano emersi per Gears of War: E-Day, e sull'argomento è interessante notare anche un commento da parte di un ex-product manager di Xbox, intervenuto sulla questione con una propria spiegazione.

Non è chiaro se Derek Reese, autore del messaggio, abbia avuto a che fare direttamente con la produzione di Gears of War: E-Day, avendo interrotto il suo lavoro all'interno di Microsoft nel 2023 in base al suo curriculum, ma si tratta sicuramente di una persona che ha avuto modo di vedere la situazione dall'interno, essendo stato senior product manager all'interno di Xbox, in particolare su iniziative e business planning su alcuni titoli di alto rilievo come Minecraft, Sea of Thieves, Flight Simulator e altri.

Quello che emerge dalla sua visione è che la valutazione sui dati deriva dall'interpretazione di questi, ovvero dalla visione che si ha sul denaro investito, considerando che anche in questo caso emerge il fatto che la somma sia difficilmente ascrivibile solo allo sviluppo del singolo gioco.