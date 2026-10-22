Gears of War: E-Day potrebbe essere costato oltre 500 milioni di dollari, per un report

Già in precedenza, il giornalista Tom Henderson di Insider Gaming aveva riferito che il budget di Gears of War: E-Day poteva essere intorno ai 400 milioni di dollari, ma tale informazione era stata smentita da Jez Corden di Windows Central, il quale aveva riferito che la produzione aveva richiesto una cifra inferiore a quella, ma Kotaku se n'è uscita con una somma ancora più clamorosa.

L'alto costo di un'esclusiva

Il costo dovrebbe essere peraltro sensibilmente superiore stando al report di Kotaku, visto che la vertiginosa cifra di 500 milioni di dollari non comprenderebbe nemmeno i costi di marketing, che possono rappresentare una parte importante delle spese di produzione. [embed yt= 6G4iBM4QSL0]L'articolo parte da questo dato per fare un'analisi sugli investimenti richiesti per costruire un'esclusiva e il rapporto tra rischi e ritorni che emerge quando si ha a che fare con un titolo non destinato a tutte le piattaforme, visto che Gears of War: E-Day dovrebbe rimanere un'esclusiva console Xbox e rappresentare un po' il ritorno a questa filosofia per Microsoft.

Ovviamente, la situazione sarebbe piuttosto complicata visto che le prime stime di vendita del gioco non sono affatto alte, nonostante si sia trattato di uno dei titoli più giocati in Nord America nei giorni di lancio, anche perché essendo stato messo a disposizione al day one su Xbox Game Pass in molti lo staranno giocando attraverso l'abbonamento.