Gears of War: E-Day potrebbe essere costato oltre 500 milioni di dollari, per un report

Un nuovo articolo di Kotaku svela quelli che dovrebbero essere i costi di produzione di Gears of War: E-Day, e si tratterebbe di una cifra davvero impressionante visto che si parla di oltre 500 milioni di dollari, tanto da rendere alquanto dubbia l'informazione.
In effetti, il sito non riferisce la fonte di tale dato, limitandosi a sostenere che si tratta di "una fonte vicina al business di Xbox", formula standard che dice ben poco sulla credibilità del report, ma se si trattasse di un'informazione verosimile sarebbe una cifra quasi da record.
Già in precedenza, il giornalista Tom Henderson di Insider Gaming aveva riferito che il budget di Gears of War: E-Day poteva essere intorno ai 400 milioni di dollari, ma tale informazione era stata smentita da Jez Corden di Windows Central, il quale aveva riferito che la produzione aveva richiesto una cifra inferiore a quella, ma Kotaku se n'è uscita con una somma ancora più clamorosa.
L'alto costo di un'esclusiva
Il costo dovrebbe essere peraltro sensibilmente superiore stando al report di Kotaku, visto che la vertiginosa cifra di 500 milioni di dollari non comprenderebbe nemmeno i costi di marketing, che possono rappresentare una parte importante delle spese di produzione. [embed yt= 6G4iBM4QSL0]L'articolo parte da questo dato per fare un'analisi sugli investimenti richiesti per costruire un'esclusiva e il rapporto tra rischi e ritorni che emerge quando si ha a che fare con un titolo non destinato a tutte le piattaforme, visto che Gears of War: E-Day dovrebbe rimanere un'esclusiva console Xbox e rappresentare un po' il ritorno a questa filosofia per Microsoft.
Ovviamente, la situazione sarebbe piuttosto complicata visto che le prime stime di vendita del gioco non sono affatto alte, nonostante si sia trattato di uno dei titoli più giocati in Nord America nei giorni di lancio, anche perché essendo stato messo a disposizione al day one su Xbox Game Pass in molti lo staranno giocando attraverso l'abbonamento.
Una cifra talmente alta da far dubitare
In molti mettono in dubbio la veridicità di una cifra del genere: è vero che si tratta del primo nuovo gioco da parte di The Coalition in circa sette anni, ma sembra alta anche se dovesse rappresentare l'intero costo di conduzione dell'ampio studio di Vancouver. Tra l'altro, anche questo sarebbe difficilmente associabile esclusivamente allo sviluppo di Gears of War: E-Day, considerando che si tratta di un team che fa anche da supporto ad altri studi, vista l'ampia conoscenza nell'uso di Unreal Engine.
Nonostante un'accoglienza entusiastica da parte della stampa, costi di produzione di questa portata porrebbero a serio rischio la stabilità dello studio, visto che risulterebbe molto difficile anche solo il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso le vendite, tanto più che il gioco deve fare a meno delle possibile vendite su PS5.
In definitiva, prendiamo l'informazione con le pinze per il momento, in attesa di eventuali conferme o altre indiscrezioni che possano chiarire meglio i retroscena della creazione di Gears of War: E-Day.