Gears of War: E-Day ha ricevuto due modalità multiplayer aggiuntive, per il 20° anniversario

La prima è la modalità Guardian, che rappresenta una variante del Versus standard tratta da Gears of War 2, mentre l'altra aggiunta è la missione "For the Queen", giocabile all'interno della modalità Assedio dell'Orda.

Il gioco espande così la sua sezione multigiocatore con altre opzioni selezionabili, sebbene almeno una delle due sembri sia limitata nel tempo e legata proprio alle celebrazioni per il 20° anniversario di Gears of War, dunque nel caso dovete affrettarvi a provarla prima che venga eventualmente rimossa.

The Coalition ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gears of War: E-Day nelle ore scorse, che ha aggiunto due modalità multiplayer classiche come modo per celebrare il ventesimo anniversario della serie.

Due varianti molto interessanti

In entrambi i casi si tratta dunque di variazioni delle modalità, che tuttavia possono modificare in maniera sostanziale il gameplay, aggiungendo dunque delle interessanti novità all'interno delle dinamiche più classiche delle due opzioni multiplayer principali.



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Ovviamente entrambe sono state aggiunte attraverso update gratuito e sono accessibili a tutti coloro che possiedono Gears of War: E-Day o l'hanno scaricato attraverso Game Pass Ultimate.

Guardian introduce una fondamentale variazione sulla meccanica classica del multiplayer Versus, tratta da un'opzione vista per la prima volta nel secondo capitolo della trilogia classica: ognuna delle squadre ha un leader e la partita termina soltanto quando uno dei leader viene abbattuto, sancendo la vittoria dell'altra.

For The Queen è invece una missione a tempo limitato inserita all'interno della modalità Assedio dell'Orda, che disabilita i rifornimenti all'interno della mappa costringendo ad adottare un atteggiamento più strategico e sfruttare le armi che vengono lasciate in giro dai giocatori abbattuti.

Con l'update sembrano essere state introdotte anche altre novità legate all'anniversario come sfide, skin, stendardi, pose e altro a tema con la ricorrenza sulla storia della serie.

Nel frattempo, abbiamo visto che Gears of War E-Day potrebbe avviare una nuova trilogia, con the Coalition che potrebbe avere DLC, prequel o seguiti già in progettazione.