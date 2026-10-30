L'esclusiva di Gears of War: E-Day non ha fatto la differenza per Xbox, dice un analista

L'analista Mat Piscatella e il giornalista Christopher Dring commentano la situazione di Xbox e la validità della decisione di tornare alle esclusive, a partire da Gears of War: E-Day.

Nella nuova puntata del podcast The Game Business, condotto dal giornalista Christopher Dring, viene analizzata la situazione di Microsoft con ospite l'analista di mercato Mat Piscatella di Circana, sostenendo peraltro che l'esclusiva di Gears of War: E-Day non avrebbe fatto la differenza per Xbox, in base a quanto emerge dai dati. Il gioco di The Coalition fa parte di quella che dovrebbe essere una nuova ondata di esclusive console legate a Xbox Series X|S, che comprende anche Clockwork Revolution di inXile, in una decisione presa dalla CEO Asha Sharma che ha fatto un certo scalpore, dopo l'apertura di Microsoft alle uscite multipiattaforma. Tutto questo pone il gioco ovviamente come un sorvegliato speciale, e infatti le analisi sulla validità della mossa e sulla presunta necessità di Microsoft di tornare sui suoi passi si sono sprecate in questi giorni, grazie anche alle voci sugli alti costi di produzione del gioco.

Ne è valsa la pena? Analizzando i dati di vendita relativi all'hardware e notando come questi continuino ad essere in calo per Xbox Series X|S, Mat Piscatella ha riferito che "Porre l'esclusiva su Gears of War non ha fatto alcuna differenza come trend nella vendita dell'hardware, anzi sta andando peggio". Piscatella si riferisce ai dati relativi al Nord America che Circana ha raccolto nell'ultimo periodo, che tuttavia non riportano informazioni precise sulle unità vendute ma mostrano una percentuale in calo per l'ultimo mese di Xbox. Considerando che Gears of War: E-Day potrebbe essere costato addirittura 500 milioni di dollari, in molti si stanno domandando se non sia il caso per Microsoft di tornare sui suoi passi e portare il gioco anche su PS5, visti i risultati deludenti emersi. Xbox, contenuti e servizi in calo nell'ultimo trimestre, hardware ancora in caduta libera Ovviamente c'è da valutare quale fosse l'idea iniziale: se davvero i costi di produzione sono così alti è difficile che Xbox si aspettasse di raggiungere dei profitti basandosi solo sugli utenti Xbox e PC, dunque è possibile che il gioco sia visto come un "loss leader" (come spiegato da Windows Central) progettato con l'obiettivo di rilanciare la serie e coinvolgere gli utenti Xbox storici.