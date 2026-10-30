La community di Star Trek Online si è riunita per rendere omaggio a Patrick Stewart

La scomparsa di una persona non è mai una bella notizia, ma a volte, in modo tristemente beffardo, può diventare l'occasione per riscoprire quanto di buono ci sia ancora in questo mondo. Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili nel mondo dei videogiochi, eppure anche stavolta la reazione della community è riuscita a emozionare: i giocatori di Star Trek Online si sono riuniti spontaneamente all'interno del gioco per organizzare una cerimonia commemorativa in onore di Patrick Stewart, l'indimenticabile interprete del Capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e del Professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli X-Men.

Un tributo spontaneo

La community di Star Trek Online ha dato vita a una cerimonia commemorativa virtuale, come potete vedere dalle immagini qui sotto. Durante il raduno, i giocatori hanno lanciato fuochi d'artificio, mentre in altre aree del gioco si sono riuniti con delle torce sollevate al cielo.

"Una delle cose più incredibili da vedere dopo l'annuncio sono state le reazioni spontanee e i raduni di tantissime persone che volevano esprimere il proprio cordoglio. Dai raduni di massa all'ESD, all'Academy e persino a Qo'noS, fino al mio preferito in assoluto: il raduno di navi di classe Galaxy fuori dall'ESD per formare una guardia d'onore. Circa 40-50 navi hanno semplicemente iniziato ad apparire all'ESD e, senza dire una parola, tutti si sono disposti in formazione e hanno dato il via ai fuochi d'artificio", ha scritto un utente su Reddit.

"Per me c'è qualcosa di bello in tutto questo: vedere così tante persone riunirsi spontaneamente, senza bisogno di alcun invito, semplicemente per sostenersi a vicenda e per dimostrare il proprio amore e rispetto per questa persona straordinaria".

"Spero sinceramente che Sir Patrick fosse consapevole di quante persone abbia ispirato nel corso degli anni (sia lui che i personaggi che ha interpretato) e di quanto sia stato, sia Jean-Luc che Patrick come persona, un esempio da seguire per cercare di diventare persone migliori e per essere presenti ad aiutare e sostenere gli altri".