La community di Star Trek Online si è riunita per rendere omaggio a Patrick Stewart

La scomparsa di una persona non è mai una bella notizia, ma a volte, in modo tristemente beffardo, può diventare l'occasione per riscoprire quanto di buono ci sia ancora in questo mondo. Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili nel mondo dei videogiochi, eppure anche stavolta la reazione della community è riuscita a emozionare: i giocatori di Star Trek Online si sono riuniti spontaneamente all'interno del gioco per organizzare una cerimonia commemorativa in onore di Patrick Stewart, l'indimenticabile interprete del Capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e del Professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli X-Men.
Un tributo spontaneo
La community di Star Trek Online ha dato vita a una cerimonia commemorativa virtuale, come potete vedere dalle immagini qui sotto. Durante il raduno, i giocatori hanno lanciato fuochi d'artificio, mentre in altre aree del gioco si sono riuniti con delle torce sollevate al cielo.
Honour Guard - Present Arms !!
by u/wskelding in sto
"Una delle cose più incredibili da vedere dopo l'annuncio sono state le reazioni spontanee e i raduni di tantissime persone che volevano esprimere il proprio cordoglio. Dai raduni di massa all'ESD, all'Academy e persino a Qo'noS, fino al mio preferito in assoluto: il raduno di navi di classe Galaxy fuori dall'ESD per formare una guardia d'onore. Circa 40-50 navi hanno semplicemente iniziato ad apparire all'ESD e, senza dire una parola, tutti si sono disposti in formazione e hanno dato il via ai fuochi d'artificio", ha scritto un utente su Reddit.
Farwell, Captain Picard
by u/ConfidentSeaweed5066 in sto
"Per me c'è qualcosa di bello in tutto questo: vedere così tante persone riunirsi spontaneamente, senza bisogno di alcun invito, semplicemente per sostenersi a vicenda e per dimostrare il proprio amore e rispetto per questa persona straordinaria".
This one hurts ... A lot ...
by u/wskelding in sto
"Spero sinceramente che Sir Patrick fosse consapevole di quante persone abbia ispirato nel corso degli anni (sia lui che i personaggi che ha interpretato) e di quanto sia stato, sia Jean-Luc che Patrick come persona, un esempio da seguire per cercare di diventare persone migliori e per essere presenti ad aiutare e sostenere gli altri".
Quando i videogiochi riescono a unire le persone
Si parla spesso degli aspetti negativi del mondo videoludico, delle community tossiche e di episodi tutt'altro che piacevoli. Eppure, momenti come questo riescono a ricordarci quanto possa esserci di bello in tutto ciò. Quando una community riesce a unirsi, anche di fronte a una tragedia, per dare vita a qualcosa di così significativo e toccante, diventa impossibile ignorare il valore che può nascondersi dietro i videogiochi.
Persone provenienti da ogni parte del mondo si sono ritrovate nello stesso luogo virtuale, accomunate da un sentimento condiviso: la gratitudine e l'ammirazione per qualcuno che, attraverso il proprio talento e i personaggi a cui ha dato vita, ha lasciato un segno indelebile nella vita di milioni di appassionati.