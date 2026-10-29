È morto Patrick Stewart, la stella di Star Trek: The Next Generation e X-Men

È morto Patrick Stewart: il Capitano Picard di Star Trek: The Next Generation e il Professor Charles Xavier della saga degli X-Men ci ha lasciati a 86 anni, al termine di un percorso in cui ha dovuto affrontare l'Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.
L'attore britannico si è spento nella sua casa di Los Angeles, circondato da familiari e amici, e la notizia della sua morte è stata diffusa dalla storica portavoce di Stewart, Kelly Bush Novak, che ha parlato di un uomo che negli ultimi momenti è stato accompagnato dalla musica dal vivo, dalla preghiera, dalle lacrime e dalle risate.
Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire, Patrick Stewart proveniva da una famiglia di umili origini: suo padre Alfred è stato tra i militari evacuati da Dunkerque durante la Seconda guerra mondiale, e quella esperienza lo ha segnato profondamente: soffriva di problemi legati all'alcol ed era violento con sua moglie.
Stewart è dunque cresciuto in un ambiente difficile e la recitazione ha rappresentato per lui una via di fuga: prima di dedicarsi completamente al teatro, ha lavorato per un giornale locale, il Dewsbury Reporter, occupandosi anche di interviste ai familiari delle persone decedute.
Quando il suo responsabile gli chiese di scegliere tra il giornalismo e la recitazione, Stewart lasciò il giornale senza esitazioni.
Due ruoli iconici, ma non solo
Pur vantando decenni di esperienza teatrale, alla fine degli anni Ottanta Patrick Stewart era praticamente sconosciuto al pubblico americano, ma la sua occasione arrivò con Star Trek: The Next Generation, in cui ha interpretato il ruolo del capitano Jean-Luc Picard, conquistando un pubblico di appassionati che negli anni è cresciuto in maniera sostanziale.
La serie si è conclusa nel 1994, dopo sette stagioni, ottenendo anche una candidatura agli Emmy come miglior serie drammatica. Stewart tornò poi a interpretare Picard in quattro film cinematografici: Star Trek: Generations (1994), Primo contatto (1996), L'insurrezione (1998) e La nemesi (2002), nonché diciassette anni dopo in Star Trek: Picard.
Quando gli è stato proposto di interpretare Charles Xavier nel primo X-Men del 2000, Patrick Stewart era consapevole del rischio di rimanere intrappolato nel ruolo di Picard. Dopo anni trascorsi nell'universo di Star Trek, temeva che un altro personaggio legato alla fantascienza potesse rafforzare ulteriormente la sua immagine pubblica.
Accettò comunque la sfida, contribuendo a uno dei film che avrebbero cambiato il cinema supereroistico dei primi anni Duemila e riprendendo il ruolo del Professor X anche diverso tempo dopo: prima in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (qui la recensione), poi in Avengers: Doomsday, che arriverà nelle sale questo dicembre.