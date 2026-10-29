È morto Patrick Stewart, la stella di Star Trek: The Next Generation e X-Men

È morto Patrick Stewart: il Capitano Picard di Star Trek: The Next Generation e il Professor Charles Xavier della saga degli X-Men ci ha lasciati a 86 anni, al termine di un percorso in cui ha dovuto affrontare l'Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.

L'attore britannico si è spento nella sua casa di Los Angeles, circondato da familiari e amici, e la notizia della sua morte è stata diffusa dalla storica portavoce di Stewart, Kelly Bush Novak, che ha parlato di un uomo che negli ultimi momenti è stato accompagnato dalla musica dal vivo, dalla preghiera, dalle lacrime e dalle risate.

Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire, Patrick Stewart proveniva da una famiglia di umili origini: suo padre Alfred è stato tra i militari evacuati da Dunkerque durante la Seconda guerra mondiale, e quella esperienza lo ha segnato profondamente: soffriva di problemi legati all'alcol ed era violento con sua moglie.

Stewart è dunque cresciuto in un ambiente difficile e la recitazione ha rappresentato per lui una via di fuga: prima di dedicarsi completamente al teatro, ha lavorato per un giornale locale, il Dewsbury Reporter, occupandosi anche di interviste ai familiari delle persone decedute.

Quando il suo responsabile gli chiese di scegliere tra il giornalismo e la recitazione, Stewart lasciò il giornale senza esitazioni.