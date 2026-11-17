Gabe Newell , cofondatore e CEO di Valve , ha subito diverse critiche nelle ultime settimane, soprattutto per le posizioni di Tim Sweeney , numero uno di Epic Games, espresse in difesa dell'uso dell'IA generativa nello sviluppo di videogiochi. A schierarsi con Newell pubblicamente è intervenuto Sandy Petersen, veterano di Doom e Quake , secondo cui senza Newell i giocatori PC resterebbero privi di qualunque tutela di fronte agli store gestiti dalle grandi corporation. Insomma, i parassiti prenderebbero possesso di Steam e lo spolperebbero, insieme al suo pubblico.

Da qui la frecciata verso i big dell'industria: con Steam, Newell " sta letteralmente facendo la guardia ai cancelli dell'Inferno ", preservando i giocatori dagli orrori che deriverebbero dal fatto che "parassiti come Disney, EA o Microsoft" diventassero i fornitori della piattaforma. Il messaggio si chiude con un augurio: "Che possa vivere per sempre". Augurio che ci sentiamo di condividere.

e non è possibile caricare il post

Petersen è intervenuto su Twitter il 16 novembre, raccontando di conoscere personalmente Newell e di averci parlato a lungo. Conosce inoltre diverse persone che hanno lavorato per lui. "Sono certo che da qualche parte ci siano ex dipendenti scontenti, ma tutti quelli che conosco e che hanno avuto a che fare con lui lo rispettano e lo ammirano ", ha scritto.

Gabe il buono, Gabe il giusto

Petersen è intervenuto a commento di un post dell'utente X Pirat_Nation, che riporta il racconto del comportamento di Newell con il personale del suo Yacht, decisamente positivo: "Un esperto del settore dei superyacht dice che Gabe Newell è "qualcosa che non abbiamo mai davvero visto prima": un miliardario che tratta veramente bene il suo equipaggio."

Pare che Gabe sia amatissimo dal suo equipaggio, che è rimasto stupito dal suo comportamento: "La cosa più sorprendente è ciò che accade dentro lo yacht: invece di usare il salone principale come spazio VIP, Gabe lo ha trasformato in un'area pranzo per l'equipaggio. Mangia persino con loro ogni giorno. Condividere i pasti e passare del tempo insieme è qualcosa che i membri dell'equipaggio non hanno 'mai visto prima' nel settore.

E non finisce qui. Lo yacht ha 15 PC per videogiochi per l'equipaggio e gli ospiti, strutture dedicate per l'allenamento e persino una cabina VIP che i membri dell'equipaggio possono utilizzare." Non vi viene voglia di andare a comprare un gioco su Steam per supportarlo? Si scherza, ma nemmeno troppo.

Valve, va ricordato, è a sua volta una grande azienda, ma resta lontana per dimensioni da Microsoft, Disney o EA e ha una reputazione molto migliore della maggior parte delle multinazionali del settore dell'intrattenimento, in buona parte per come tratta i consumatori.