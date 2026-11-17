Gabe Newell, cofondatore e CEO di Valve, ha subito diverse critiche nelle ultime settimane, soprattutto per le posizioni di Tim Sweeney, numero uno di Epic Games, espresse in difesa dell'uso dell'IA generativa nello sviluppo di videogiochi. A schierarsi con Newell pubblicamente è intervenuto Sandy Petersen, veterano di Doom e Quake, secondo cui senza Newell i giocatori PC resterebbero privi di qualunque tutela di fronte agli store gestiti dalle grandi corporation. Insomma, i parassiti prenderebbero possesso di Steam e lo spolperebbero, insieme al suo pubblico.
Contro le forze del male
Petersen è intervenuto su Twitter il 16 novembre, raccontando di conoscere personalmente Newell e di averci parlato a lungo. Conosce inoltre diverse persone che hanno lavorato per lui. "Sono certo che da qualche parte ci siano ex dipendenti scontenti, ma tutti quelli che conosco e che hanno avuto a che fare con lui lo rispettano e lo ammirano", ha scritto.
Da qui la frecciata verso i big dell'industria: con Steam, Newell "sta letteralmente facendo la guardia ai cancelli dell'Inferno", preservando i giocatori dagli orrori che deriverebbero dal fatto che "parassiti come Disney, EA o Microsoft" diventassero i fornitori della piattaforma. Il messaggio si chiude con un augurio: "Che possa vivere per sempre". Augurio che ci sentiamo di condividere.
Gabe il buono, Gabe il giusto
Petersen è intervenuto a commento di un post dell'utente X Pirat_Nation, che riporta il racconto del comportamento di Newell con il personale del suo Yacht, decisamente positivo: "Un esperto del settore dei superyacht dice che Gabe Newell è "qualcosa che non abbiamo mai davvero visto prima": un miliardario che tratta veramente bene il suo equipaggio."
Pare che Gabe sia amatissimo dal suo equipaggio, che è rimasto stupito dal suo comportamento: "La cosa più sorprendente è ciò che accade dentro lo yacht: invece di usare il salone principale come spazio VIP, Gabe lo ha trasformato in un'area pranzo per l'equipaggio. Mangia persino con loro ogni giorno. Condividere i pasti e passare del tempo insieme è qualcosa che i membri dell'equipaggio non hanno 'mai visto prima' nel settore.
E non finisce qui. Lo yacht ha 15 PC per videogiochi per l'equipaggio e gli ospiti, strutture dedicate per l'allenamento e persino una cabina VIP che i membri dell'equipaggio possono utilizzare." Non vi viene voglia di andare a comprare un gioco su Steam per supportarlo? Si scherza, ma nemmeno troppo.
Valve, va ricordato, è a sua volta una grande azienda, ma resta lontana per dimensioni da Microsoft, Disney o EA e ha una reputazione molto migliore della maggior parte delle multinazionali del settore dell'intrattenimento, in buona parte per come tratta i consumatori.