Tim Sweeney attacca l'etichetta IA di Steam, perché penalizzerebbe chi fa giochi di qualità

Tim Sweeney, fondatore e amministratore delegato di Epic Games, è tornato ad attaccare la decisione di Valve di introdurre su Steam un sistema di dichiarazione obbligatoria per i videogiochi che utilizzano contenuti generati dall'intelligenza artificiale. In una nuova intervista concessa a GamesBeat, il dirigente ha ribadito le proprie perplessità nei confronti della politica adottata dalla piattaforma, sostenendo che associare pubblicamente un gioco all'utilizzo dell'IA rischia di danneggiare anche le produzioni di qualità che usano queste tecnologie.

Gli interessi di Sweeney Sweeney ha approfittato dell'occasione per ribadire la sua posizione favorevole all'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi di sviluppo. Del resto, Unreal Engine 6 la integrerà completamente, quindi non poteva essere altrimenti. A suo giudizio, soprattutto per le produzioni di grandi dimensioni, questa tecnologia è destinata a modificare profondamente il settore, al punto che gli studi che decideranno di non adottarla potrebbero perdere progressivamente competitività. "Vedo chiaramente che lo sviluppo dei videogiochi su larga scala verrà completamente trasformato dall'intelligenza artificiale. Gli studi che non la adotteranno resteranno inevitabilmente indietro e diventeranno economicamente insostenibili rispetto ai concorrenti", ha dichiarato. Il CEO di Epic si è inoltre detto contrario a eventuali interventi legislativi negli Stati Uniti che limitino l'utilizzo dell'IA nello sviluppo videoludico, sostenendo che simili restrizioni finirebbero per favorire le aziende di altri Paesi. Secondo le sue previsioni, l'intelligenza artificiale potrebbe consentire a uno studio di realizzare un gioco con un'efficienza quattro volte superiore rispetto ai metodi tradizionali, arrivando potenzialmente a dieci volte nel prossimo futuro. Claude in difficoltà durante il blackout di Microsoft: Anthropic segnala errori e disservizi Sweeney ha anche criticato le campagne di opposizione all'IA, accusando alcuni sostenitori di questa posizione di prendere di mira gli sviluppatori attraverso attacchi personali e recensioni negative coordinate. "Dobbiamo andare avanti e realizzare grandi giochi, accelerando il più possibile, perché è una questione di sopravvivenza per tutte le aziende del settore", ha affermato.