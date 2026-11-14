Palworld Official Card Game ha superato gli 11 milioni di bustine distribuite in tutto il mondo

Il successo di Palworld non si limita al settore videoludico. Anche il gioco di carte collezionabili ufficiale , pubblicato da Bushiroad lo scorso 30 luglio, sta registrando risultati commerciali importanti, tanto da essere diventato uno dei principali motori di crescita della società giapponese. A confermarlo è il rapporto finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale che terminerà a giugno 2027, pubblicato il 12 novembre.

Ricavi aumentati

Bushiroad ha registrato un incremento dei ricavi complessivi del 23,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attribuendo una parte importante di questa crescita proprio alle prestazioni del Palworld Official Card Game. Il gioco di carte è stato distribuito contemporaneamente in inglese, giapponese e cinese e trasporta alcune delle caratteristiche fondamentali del videogioco di Pocketpair in un'esperienza da tavolo per due giocatori.

Il gioco di carte di Palworld è un successo

Le partite ruotano attorno all'utilizzo dei Pal per svolgere diverse attività, costruire e difendere le proprie basi e affrontare le creature controllate dall'avversario. Una formula che sembra aver trovato rapidamente un pubblico appassionato, almeno stando ai dati comunicati dall'editore.

La divisione dedicata ai giochi di carte di Bushiroad ha infatti generato ricavi trimestrali pari a circa 63,4 milioni di dollari, con una crescita del 45,6% su base annua. Un risultato al quale hanno contribuito le prime due espansioni, Dawn of Palpagos e Legends Awaken, che hanno superato gli 11 milioni di bustine distribuite all'inizio di novembre.

Anche le iniziative promozionali hanno ottenuto una risposta positiva: gli eventi dimostrativi organizzati in diversi Paesi hanno coinvolto complessivamente 24.123 partecipanti. Bushiroad ha inoltre evidenziato il ruolo della versione inglese del gioco nella crescita delle vendite internazionali.