Palworld Official Card Game ha superato gli 11 milioni di bustine distribuite in tutto il mondo

Il successo di Palworld non si limita al settore videoludico. Anche il gioco di carte collezionabili ufficiale, pubblicato da Bushiroad lo scorso 30 luglio, sta registrando risultati commerciali importanti, tanto da essere diventato uno dei principali motori di crescita della società giapponese. A confermarlo è il rapporto finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale che terminerà a giugno 2027, pubblicato il 12 novembre.
Ricavi aumentati
Bushiroad ha registrato un incremento dei ricavi complessivi del 23,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attribuendo una parte importante di questa crescita proprio alle prestazioni del Palworld Official Card Game. Il gioco di carte è stato distribuito contemporaneamente in inglese, giapponese e cinese e trasporta alcune delle caratteristiche fondamentali del videogioco di Pocketpair in un'esperienza da tavolo per due giocatori.
Le partite ruotano attorno all'utilizzo dei Pal per svolgere diverse attività, costruire e difendere le proprie basi e affrontare le creature controllate dall'avversario. Una formula che sembra aver trovato rapidamente un pubblico appassionato, almeno stando ai dati comunicati dall'editore.
La divisione dedicata ai giochi di carte di Bushiroad ha infatti generato ricavi trimestrali pari a circa 63,4 milioni di dollari, con una crescita del 45,6% su base annua. Un risultato al quale hanno contribuito le prime due espansioni, Dawn of Palpagos e Legends Awaken, che hanno superato gli 11 milioni di bustine distribuite all'inizio di novembre.
Anche le iniziative promozionali hanno ottenuto una risposta positiva: gli eventi dimostrativi organizzati in diversi Paesi hanno coinvolto complessivamente 24.123 partecipanti. Bushiroad ha inoltre evidenziato il ruolo della versione inglese del gioco nella crescita delle vendite internazionali.
Ricavi alle stelle
I ricavi della divisione TCG in Giappone sono aumentati del 14,6% rispetto all'anno precedente, mentre quelli provenienti dai mercati esteri hanno registrato un incremento decisamente più marcato, pari all'81,5%. Le vendite internazionali hanno così superato quelle del mercato domestico, arrivando a rappresentare il 55,9% dei ricavi complessivi della divisione, con un aumento di 11,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Alla luce di questi risultati, Bushiroad intende trasformare Palworld Official Card Game in una fonte di entrate ricorrente, attraverso nuove espansioni, prodotti e iniziative dedicate alla community. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 dicembre, quando arriveranno due nuovi mazzi introduttivi, Eternal Ascent Red・Green ed Eternal Ascent Blue・Purple. Il 30 gennaio 2027 sarà invece pubblicata l'espansione Eternal Ascent.
La società prevede inoltre di organizzare altri eventi dimostrativi e campionati mondiali, con l'obiettivo di consolidare la presenza del gioco nei mercati internazionali.