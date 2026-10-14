Pocketpair sugli spin-off di Palworld: un live service con molti DLC “non è la strada giusta per noi”

Palworld, il gioco di sopravvivenza con creature da catturare di Pocketpair, continua a riscuotere successo anche dopo il recente lancio della versione 1.0. Nel frattempo lo studio ha ampliato le proprie attività: a gennaio 2025 ha dato vita alla divisione editoriale Pocketpair Publishing, mentre ad agosto 2026 è arrivato il gioco di carte collezionabili ufficiale. Il marchio è inoltre destinato a crescere con gli spin-off Palworld: Palfarm e Pal♡world! ~More Than Just Pals~. Gli sviluppatori, tuttavia, non sembrano interessati ad abbracciare il modello live service per il titolo principale.
Fare i giochi a modo nostro
A chiarire la posizione dell'azienda è stato John "Bucky" Buckley, responsabile di Publishing e Comunicazione di Pocketpair, in una recente intervista a MP1st. Alla domanda sul perché Palworld non abbia preso la via di Fortnite, per esempio integrando Palfarm come nuova modalità, Buckley ha risposto: "Capisco perfettamente perché alcuni si aspettino che porteremo Palworld in quella direzione, ma noi vogliamo semplicemente fare giochi divertenti a modo nostro. So che suona un po' come un luogo comune, ma pur volendo ovviamente che i nostri giochi abbiano successo, massimizzare gli incassi il più in fretta possibile non è ciò che guida le nostre scelte creative."
Su X, Buckley ha aggiunto una precisazione sul tema: "Probabilmente potremmo trasformare Palworld in un grande gioco live service con una marea di DLC e microtransazioni, ma non credo sia la strada giusta per noi."
Come esempio di questo approccio, il dirigente ha citato proprio Palworld: Palfarm. Secondo lui, alcune idee funzionano meglio se realizzate come titoli indipendenti. Invece di inserire una modalità dedicata all'agricoltura dentro Palworld, Pocketpair ritiene che un gioco di fattoria a sé stante abbia più spazio per sviluppare meccaniche e concetti propri, senza i vincoli imposti dalle esigenze del gioco principale.
Niente metaverso
Buckley ha poi espresso un'opinione sui metaversi stile Fortnite. Pur riconoscendo che funziona bene per Epic Games, ha affermato: "Non riteniamo che un approccio sia migliore dell'altro", concludendo che proprietà intellettuali diverse adotteranno naturalmente strategie diverse.
Buckley ha anche osservato che Pocketpair è meno guidata da logiche finanziarie di quanto si possa pensare. L'azienda, ha spiegato, è interamente di proprietà dei fondatori e si autofinanzia al 100%, per cui le decisioni dipendono soprattutto da ciò che gli sviluppatori stessi trovano divertente.
Il dirigente ha infine ribadito che "il gioco principale resta estremamente importante per noi e questi spin-off non servono a sostituirlo. Li vediamo come nuovi modi per i giocatori di vivere il mondo e i personaggi di Palworld da prospettive diverse."