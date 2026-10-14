Pocketpair sugli spin-off di Palworld: un live service con molti DLC “non è la strada giusta per noi”

Palworld , il gioco di sopravvivenza con creature da catturare di Pocketpair, continua a riscuotere successo anche dopo il recente lancio della versione 1.0 . Nel frattempo lo studio ha ampliato le proprie attività: a gennaio 2025 ha dato vita alla divisione editoriale Pocketpair Publishing, mentre ad agosto 2026 è arrivato il gioco di carte collezionabili ufficiale. Il marchio è inoltre destinato a crescere con gli spin-off Palworld: Palfarm e Pal♡world! ~More Than Just Pals~ . Gli sviluppatori, tuttavia, non sembrano interessati ad abbracciare il modello live service per il titolo principale.

Fare i giochi a modo nostro

A chiarire la posizione dell'azienda è stato John "Bucky" Buckley, responsabile di Publishing e Comunicazione di Pocketpair, in una recente intervista a MP1st. Alla domanda sul perché Palworld non abbia preso la via di Fortnite, per esempio integrando Palfarm come nuova modalità, Buckley ha risposto: "Capisco perfettamente perché alcuni si aspettino che porteremo Palworld in quella direzione, ma noi vogliamo semplicemente fare giochi divertenti a modo nostro. So che suona un po' come un luogo comune, ma pur volendo ovviamente che i nostri giochi abbiano successo, massimizzare gli incassi il più in fretta possibile non è ciò che guida le nostre scelte creative."

Su X, Buckley ha aggiunto una precisazione sul tema: "Probabilmente potremmo trasformare Palworld in un grande gioco live service con una marea di DLC e microtransazioni, ma non credo sia la strada giusta per noi."

Come esempio di questo approccio, il dirigente ha citato proprio Palworld: Palfarm. Secondo lui, alcune idee funzionano meglio se realizzate come titoli indipendenti. Invece di inserire una modalità dedicata all'agricoltura dentro Palworld, Pocketpair ritiene che un gioco di fattoria a sé stante abbia più spazio per sviluppare meccaniche e concetti propri, senza i vincoli imposti dalle esigenze del gioco principale.