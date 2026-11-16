Costruire di giorno e difendere di notte resta un'idea efficace, ma la libertà è poca: le strutture si piazzano solo nei punti previsti e nessuna scelta si può annullare.

Thronefall è un gioco di strategia minimalista in cui si costruisce un piccolo regno di giorno e lo si difende di notte. È uscito l'11 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dopo il debutto su PC, Nintendo Switch, iOS e Android negli scorsi anni. Su Xbox il gioco è compreso nel catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Lo stesso 11 novembre è arrivata anche Craaghelm, la prima espansione a pagamento, per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre la versione per Nintendo Switch non ha ancora una data.

Come funziona: costruire di giorno, difendere di notte L'impianto richiama quello della serie Kingdom, da cui riprende l'idea di un monarca che attraversa il suo regno a cavallo e la gestione dei potenziamenti degli edifici, ma qui la mappa è in 3D isometrico e, alla fine del turno, il giocatore non deve cavalcare ovunque per raccogliere l'oro, dato che questa operazione avviene automaticamente. Nonostante questo il re deve comunque raggiungere di persona gli edifici e le truppe su cui vuole intervenire, oltre a dover difendere attivamente il regno una volta che questo viene invaso durante la notte. Costruire e potenziare significa inserire le monete richieste negli appositi cerchi che compaiono sopra le strutture, solo che, in maniera simile a un tower defense, le strutture si possono piazzare soltanto nei punti previsti dalla mappa. Il margine di manovra, quindi, è limitato alla scelta di che tipologia di edificio costruire e al momento in cui lo si fa. In altre parole non solo non è possibile costruire una caserma in una posizione diversa da quella prevista, ma oltretutto le sue opzioni di crescita sono sempre le stesse e non si può tornare indietro nel caso in cui si è fatto un errore. Alla fine di ogni attacco, gli edifici economici rimasti intatti generano l'oro col quale potenziare le difese, per cui proteggerli pesa quanto proteggere torri e mura. Anche sconfiggere i nemici potrebbe generare qualche moneta, anche se in maniera meno affidabile rispetto agli edifici. Ogni volta che si potenzia un edificio si può scegliere tra 4 o 5 opzioni differenti, in modo da specializzarlo in un senso o nell'altro: si possono scegliere bonus per il re, ma anche migliorare le prestazioni dello stesso edificio. Per le caserme si può scegliere il tipo di soldato prodotto, mentre per le torri i bonus sui cui possono contare, come un maggior raggio, la capacità di fare danni ad area o quella di curare il re e i suoi soldati. Per quelli economici si può decidere se renderli più redditizi, donare bonus al re e all'esercito o magari farli difendere da soli. Come detto scelte non si disfano: torri ed edifici non si vendono né si demoliscono, ma si rigenerano automaticamente dopo ogni notte, senza spese aggiuntive. Thronefall è infatti diviso in due momenti principali e distinti: durante il giorno si distribuiscono le monete in modo da imbastire le migliori difese possibili poi, quando si sono spesi tutti i soldi e posizionati i soldati, si può far calare la notte, il momento nel quale il gioco testa le difese messe in piedi dal giocatore. Un insediamento iniziale, con le prime difese e qualche campo a generare monete Quando la notte comincia, i nemici avanzano verso il castello e le strutture difensive entrano in azione automaticamente. Anche le truppe reclutate combattono in autonomia, ma si può chiedere loro di stare ferme in un punto specifico della mappa o si può posizionarle a difendere un'area del regno. A differenza dei tower defense più classici, in Thronefall il giocatore deve avere un ruolo attivo nel difendere il regno controllando il re non solo per comandare le truppe, ma anche per sconfiggere i nemici con due attacchi, uno passivo automatico e un'abilità attiva, con un tempo di ricarica. La sua efficacia dipende sia dall'arma equipaggiata sia dai potenziamenti attivati, ma spesso il regnante è più utile come esca per "distrarre" i nemici da determinati edifici che come soldato. Ogni mappa prosegue così fino all'ultima ondata, e alcune si chiudono con uno scontro contro un boss più grande e resistente da abbattere prima che raggiunga il castello.

Edifici, truppe, mappe e modalità di gioco Gli edifici si dividono per funzione. Le difese comprendono mura e barricate, che chiudono i passaggi, insieme a santuari e torri, che colpiscono i nemici da lontano. L'economia poggia su dimore, ponti, miniere d'oro, porti di pesca, mulini che producono e vendono il grano e campi. Per i miglioramenti ci sono il centro del castello, il fabbro e la fucina reale, che offre potenziamenti pensati in particolare per il personaggio del re, e alcuni edifici permettono di fare ricerca per rafforzare le difese. Le ultime fasi consentono di schierare difese corazzate Le caserme e i campi degli arcieri forniscono le truppe, tra cui cavalieri, berserker, balestrieri e arcieri di fuoco, mentre gli stazionamenti dell'eroe servono per gli eroi, come il golem e i maghi, che si comportano come le altre truppe e vanno verso i gruppi più numerosi di nemici da qualunque punto siano partiti. Sul fronte nemico le unità cambiano da una mappa all'altra e si fanno più forti di notte in notte, tra cavalieri, maghi volanti, orchi, melme, vespe e catapulte, fino a un gigante che emerge dall'acqua. Contro i nemici volanti il re armato di spada è inutile, e la scelta dell'arma incide così su quella degli eroi di supporto. La campagna è divisa in dieci mappe, dai monti di Nordfels ai boschi di Wildbach, di difficoltà crescente, e ciascuna ha un territorio, un clima, nemici, edifici e sfide propri. Ogni mappa assegna sei corone: la prima si ottiene vincendo, le altre cinque chiedono di vincere con specifici vantaggi e svantaggi equipaggiati. Alle regole di base si possono aggiungere condizioni opzionali che rendono la partita più difficile: i nemici infliggono più danni, le ondate delle prime notti raddoppiano, gli avversari compaiono più in fretta oppure non si possono costruire mura. Ciascuna dà un bonus di esperienza e punti, se ne possono attivare quante si vuole e le mappe già superate si possono rigiocare a difficoltà più alte, in modo da alzare il livello di sfida, altrimenti piuttosto basso. La varietà dei paesaggi è esteticamente molto piacevole Alla campagna si affiancano una modalità infinita in stile roguelike, in cui i vantaggi accumulati si perdono quando si muore e si ricomincia da capo, e le modalità bonus. Queste sono più vicine a rompicapi che a normali partite: partono da situazioni prestabilite, richiedono scelte precise in quasi ogni passaggio e sono molto difficili, tanto che il gioco consiglia di completare prima la campagna.

Craaghelm e piattaforme: console, Game Pass, PC, Switch e mobile Craaghelm è la prima espansione a pagamento di Thronefall e cambia l'ambientazione: il giocatore diventa l'ultimo Re Nano e deve difendere il regno dei nani da un esercito meccanico, riconquistando le sale ancestrali e scendendo nel cuore della montagna. Le otto nuove mappe si aggiungono alle dieci del gioco base, per un totale di diciotto, e propongono terreni più insidiosi, con piattaforme mobili, colate di lava e strettoie lungo il percorso. Di notte arrivano i nemici a testare le difese Si aggiungono poi strumenti, armi, vantaggi e condizioni. Il gioco ha l'interfaccia in italiano ed è verificato per Steam Deck. Noi lo abbiamo giocato su un MacBook Air M4 senza grossi problemi, a parte un paio di rallentamenti durante le fasi più concitate dell'ultima mappa, con centinaia di nemici in movimento.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Thronefall arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con l'impianto che conosce chi lo ha giocato su PC e Switch: una fase di preparazione di giorno, la difesa del regno di notte e un re che combatte a cavallo insieme alle proprie truppe. Le regole sono semplici e la varietà arriva da ciò che vi si aggiunge: dieci mappe con sei corone ciascuna, nove armi, oltre cinquanta vantaggi, condizioni che alzano la difficoltà, la modalità infinita e le modalità bonus. Potrebbe sembrare un po' limitato, visto che la natura da tower defense limita dove poter costruire i potenziamenti, ma diverte e impegna, soprattutto applicando i modificatori di difficoltà.