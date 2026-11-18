Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Premium nel corso della seconda metà di novembre e all'inizio di dicembre.
Si tratta di una line-up particolarmente variegata, magari sprovvista di un grande tripla A, ma che include alcune produzioni di spessore e nuove aggiunte per gli abbonati Premium. Tra i nomi più interessanti figurano High on Life 2, seguito dello sparatutto sci-fi umoristico firmato Squanch Games, l'avventura narrativa horror Call of the Elder Gods e The Outlast Trials, il survival horror cooperativo di Red Barrels.
Da segnalare inoltre il debutto di Hela: of Mice & Magic direttamente al lancio su Game Pass, insieme al PvP action Arkheron e a diversi altri titoli destinati ad ampliare ulteriormente il catalogo del servizio. Contestualmente Microsoft ha confermato anche i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 30 novembre.
I giochi in arrivo e quelli che lasceranno il Game Pass nella seconda metà di novembre
- Disponibile da oggi: Paw Patrol: Dino World (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 18 novembre: Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora disponibile anche con Game Pass Premium, già presente su Ultimate e PC Game Pass
- 18 novembre: High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora disponibile anche con Game Pass Premium, già presente su Ultimate e PC Game Pass
- 18 novembre: Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora disponibile anche con Game Pass Premium, già presente su Ultimate e PC Game Pass
- 19 novembre: Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora disponibile anche con Game Pass Premium, già presente su Ultimate e PC Game Pass
- 24 novembre: Motorslice (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora disponibile anche con Game Pass Premium, già presente su Ultimate e PC Game Pass
- 24 novembre: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Cloud, Console, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 27 novembre: Arkheron (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 1 dicembre: The Outlast Trials (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 1 dicembre: Hela: of Mice & Magic (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
Di seguito invece i giochi che verranno rimossi dal catalogo il 30 novembre:
- Aliens: Dark Descent (Cloud, Console e PC)
- Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, Console e PC)
- DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Console e PC)
- Generation Zero (Cloud, Console e PC)
- Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console e PC)
- Moving Out 2 (Cloud, Console e PC)
- Star Trucker (Cloud, Console e PC)
- Totally Reliable Delivery Service (Cloud, Console e PC)
Come di consueto, gli abbonati che desiderano conservare uno dei giochi in uscita dal catalogo possono approfittare dello sconto del 20% (salvo offerte attive migliori) riservato ai membri Game Pass su Xbox Store per acquistarlo prima della rimozione definitiva dal servizio.