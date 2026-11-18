Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Premium nel corso della seconda metà di novembre e all'inizio di dicembre.

Si tratta di una line-up particolarmente variegata, magari sprovvista di un grande tripla A, ma che include alcune produzioni di spessore e nuove aggiunte per gli abbonati Premium. Tra i nomi più interessanti figurano High on Life 2, seguito dello sparatutto sci-fi umoristico firmato Squanch Games, l'avventura narrativa horror Call of the Elder Gods e The Outlast Trials, il survival horror cooperativo di Red Barrels.

Da segnalare inoltre il debutto di Hela: of Mice & Magic direttamente al lancio su Game Pass, insieme al PvP action Arkheron e a diversi altri titoli destinati ad ampliare ulteriormente il catalogo del servizio. Contestualmente Microsoft ha confermato anche i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 30 novembre.