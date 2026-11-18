In occasione del Black Friday, su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie wireless Sony WH-1000XM4C a 189 € rispetto al prezzo consigliato di 249,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Audio cristallino e buona autonomia
Queste cuffie sono un'evoluzione delle WH-1000XM4 e offrono un'ottima cancellazione del rumore, grazie al processore HD Noise Cancelling QN1. A contribuire sono i driver da 40 mm, che offrono bassi più profondi e un audio estremamente dettagliato, grazie a Hi-Res Audio Wireless, LDAC e DSEE Extreme. Si tratta comunque di un prodotto confortevole e leggero, con morbidi padiglioni, un archetto regolabile e design pieghevole. L'autonomia è di circa 34 ore (o 27 con cancellazione del rumore attiva). Per quanto riguarda la compatibilità, potrai utilizzarle sia con dispositivi Android che iOS.
Sono inoltre presenti comandi touch per riprodurre musica, rispondere alle chiamate o per attivare l'assistente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.