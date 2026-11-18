Quella tra i cacciatori di replicanti e i videogiochi è sempre stata una relazione difficile. In occasione dell'uscita della serie TV su Prime Video, ripercorriamo le tappe di questo amore travagliato.

Il 25 novembre 2026 è una data da cerchiare in rosso, anzi in rosa neon, sul calendario di ogni appassionato di fantascienza: su Prime Video arrivano infatti in un colpo solo gli otto episodi di Blade Runner 2099, serie ambientata cinquant'anni dopo gli eventi narrati in Blade Runner 2049 e che vede Hunter Schafer e Michelle Yeoh come protagoniste. Questo però sarebbe anche il momento perfetto per farsi una domanda che troppo spesso si è un po' persa come lacrime nella pioggia: com'è stato finora il rapporto tra Blade Runner e i videogiochi? Sì perché, da una parte, pochi film hanno plasmato l'immaginario videoludico quanto il capolavoro di Ridley Scott del 1982 (senza le sue strade allagate, le sue insegne al neon e i suoi dilemmi su cosa ci renda umani, buona parte del cyberpunk che amiamo forse non sarebbe lo stesso); dall'altra, i giochi ufficiali a marchio Blade Runner si contano sulle dita di una mano, e hanno quasi tutti una storia travagliata. Ripercorriamo quindi lo strano legame tra Blade Runner e il nostro passatempo preferito, tra perle, titoli cancellati e un'influenza che ha toccato molti vicoli bui del panorama videoludico.

Il Blade Runner non Blade Runner Prima di tutto, una precisazione: per chi non lo sapesse, il primo videogioco a portare il nome Blade Runner non è davvero un adattamento del film. Siamo nel 1985, a tre anni dall'uscita della pellicola di Ridley Scott, e la britannica CRL Group si trova davanti a un bel problema: i diritti del film con Harrison Ford costano una fortuna e accaparrarseli non è uno scherzo. La soluzione? Comprare i diritti della colonna sonora di Vangelis e costruirci attorno un gioco. Il primo Blade Runner in tutto il suo, ehm, splendore Sulla schermata del titolo campeggia infatti la dicitura che lo presenta come un'interpretazione videoludica della colonna sonora, e ne fa un caso probabilmente più unico che raro nella storia del medium. Furbizia o genio? Una buona dose di entrambi, diciamo. Sviluppato da Andy Stodart e Ian Foster, il gioco esce per Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC e sul piano del gameplay è un action a scorrimento orizzontale, a metà strada tra lo sparatutto e la caccia all'uomo. Il giocatore veste i panni di un cacciatore di taglie incaricato di eliminare i "replidroidi" che si aggirano per Los Angeles, affrontando livelli via via più ostici. Tuttavia, nonostante il nome che porta e l'indiscussa qualità della colonna sonora, la stampa non si dimostra tenera con la creatura di CRL, complici soprattutto una difficoltà oltremodo elevata e un sistema di controllo a dir poco legnoso; e così, oggi lo si gioca più per curiosità storica che per puro divertimento, ma volete mettere il gusto di dire: "Ho giocato al primo Blade Runner"?

Il noir cyberpunk in tempo reale Il momento in cui Blade Runner diventa davvero un videogioco risale a novembre 1997, quando Westwood Studios, la casa di Dune II e Command & Conquer, e l'editore Virgin Interactive sbarcano su PC con un'avventura grafica che i fan considerano ancora oggi un piccolo miracolo. Il Blade Runner del 1997 è una gemma rimasta nel cuore di molti Anche in questo caso, però, non stiamo parlando di un adattamento del film, quanto di una specie di "sidequel": la storia corre infatti parallela a quella di Deckard, sfiora luoghi e personaggi della pellicola e racconta un'altra caccia ai replicanti. Nei panni di Ray McCoy, giovane Blade Runner agli ordini del tenente Guzza, nel 2019 abbiamo il compito di indagare su un caso all'apparenza minuscolo che si rivela però la punta di un complotto ben più grosso; il tutto in una città che nella sua resa scenografica è un'autentica dichiarazione d'amore al film. Westwood lo pubblicizza come la prima avventura in tempo reale: la città vive anche mentre l'utente non guarda, i personaggi seguono percorsi scriptati e gli eventi accadono mentre indaghiamo. A questo proposito, l'inventario tradizionale lascia spazio a un database di indizi chiamato KIA, che si riempie perlustrando le scene del crimine, interrogando i sospetti e ingrandendo le fotografie. Il combattimento è invece ridotto all'osso, ma il vero tocco di classe è un altro: a ogni nuova partita il gioco decide infatti a caso se alcuni personaggi chiave siano umani o replicanti; ciò significa che imparare soluzioni a memoria non serve a niente, bisogna leggere gli indizi e dubitare di tutto, esattamente come un vero Blade Runner. La possibilità di raggiungere finali multipli impreziosisce inoltre un pacchetto che nel 2022 rinasce con una Enhanced Edition, grazie al lavoro di Nightdive Studios, specialisti in resurrezioni videoludiche. La Enhanced Edition si è rivelata un fiasco su tutti i fronti L'annuncio risaliva al marzo 2020, con l'uscita prevista nello stesso anno, ma lo sviluppo di questa rimasterizzazione si rivela una vera caccia al replicante: ritrovare codice sorgente e risorse originali è infatti una vera impresa, come ha raccontato il CEO Stephen Kick, e la data di pubblicazione slitta di oltre due anni. Le promesse sono quelle di modelli dei personaggi e animazioni aggiornati, filmati ritoccati al rialzo dal punto di vista della risoluzione e dei controlli personalizzabili, ma quando il gioco arriva su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch si dimostra un autentico disastro, tra bug che rovinano l'atmosfera, menù orribili e un rifacimento grafico da matita blu. Nightdive corre subito ai ripari tramite patch e correzioni, ma per il titolo è ormai troppo tardi, sebbene questa avventura sia, ad oggi, il modo più comodo per scoprire la storia di Ray McCoy per chi non la conoscesse. Che beffa.

Los Angeles 2049 in VR Nel 2017, in vista dell'uscita di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, Alcon pensa a un modo moderno per proiettare il pubblico nella Los Angeles del futuro: la realtà virtuale. Il progetto prevede un trittico di esperienze a tema, affidate a studi diversi e distribuite tramite Oculus. Il primo capitolo, Blade Runner 2049: Replicant Pursuit, firmato da Turtle Rock Studios, arriva il 21 luglio 2017 su Gear VR e ci mette al volante di uno spinner, la mitica auto volante della polizia, a caccia di un replicante in fuga tra i grattacieli bagnati dalla pioggia. Nonostante l'idea niente male, Replicant Pursuit non era il massimo L'idea è irresistibile, l'esecuzione un po' meno: si tratta di un'esperienza splendida da vedere, ma noiosa e capace di mettere a dura prova lo stomaco, un classico problema dei giochi di guida in VR. Il secondo capitolo, Blade Runner 2049: Memory Lab, sviluppato dallo studio losangelino Magnopus e distribuito gratuitamente, esce il 19 ottobre 2017 su Oculus Rift e il 26 ottobre su Gear VR. Qui l'azione lascia il posto a un'indagine più cerebrale che si ricollega alla caccia del primo episodio: l'utente è un Blade Runner che ha ucciso per errore un umano scambiandolo per un replicante e viene portato nel laboratorio della Wallace Corporation, dove un ologramma cerca di ricostruire cos'è successo. Insomma, più che veri videogiochi stiamo parlando di due esperimenti narrativi e tecnici, che fanno da apripista al primo gioco di Blade Runner in VR con una trama completa, che approda sul mercato nel 2018: Blade Runner: Revelations, sviluppato da Seismic Games e pubblicato da Alcon in collaborazione con Google. Revelations ha avuto una vita decisamente breve Il titolo viene abbinato al lancio del visore Lenovo Mirage Solo, al prezzo di circa 9 dollari su Google Play, e propone una vicenda ambientata nel 2023, poco dopo gli eventi del primo film e molto prima di quelli di 2049: nei panni di Harper, Blade Runner navigato, il nostro incarico è quello di fare luce su un complotto di replicanti che minaccia il fragile equilibrio di Los Angeles, seguendo indizi bizzarri nell'ambito di un'avventura investigativa in prima persona dove le nostre scelte hanno il potere di influenzare il destino degli altri personaggi e il finale. Purtroppo oggi la piattaforma Daydream - di cui Revelations era uno dei prodotti di punta - è stata chiusa, e il gioco è pure sparito da Google Play. Un replicante dalla vita brevissima, insomma.

Fantasmi sotto la pioggia Il 29 giugno 2023, alla fine dell'Annapurna Interactive Showcase, esplode la bomba: la casa di Stray, Outer Wilds e What Remains of Edith Finch annuncia infatti Blade Runner 2033: Labyrinth, primo titolo sviluppato dal suo studio interno e primo Blade Runner per PC e console da 25 anni a questa parte. La storia si innesta tra i due film, nel 2033, dopo il grande Blackout del 2022 raccontato nell'anime Blade Runner Black Out 2022, e la premessa di fondo è accattivante: che cosa fa un Blade Runner quando non ci sono più replicanti da cacciare? Il voice over del teaser racconta di persone che avevano perso tutto durante il Blackout e di un protagonista che aveva perso il lavoro, ma se sul fronte narrativo c'era giusto questo, su quello del gameplay siamo rimasti praticamente al buio: lo studio parlava di un'esperienza "cinematografica" con performance basate sulla motion capture e il paragone che finì per andare per la maggiore tra i fan fu quello con le avventure targate Telltale. L'arrivo sul mercato, vociferato per il 2024, non è mai divenuto realtà: a settembre dello stesso anno se ne sono andati 25 dipendenti della divisione Annapurna Interactive, tra cui l'intero team di sviluppo del gioco; ciononostante l'azienda aveva assicurato la prosecuzione del progetto. Un progetto che, è vero, potrà pure non essere stato ancora ufficialmente cancellato, ma non è nemmeno ancora uscito, considerato anche che a dicembre 2025 la sua pagina Steam è stata rimossa. È un peccato che Blade Runner 2033: Labyrinth non abbia mai visto la luce Ma se un fantasma non è abbastanza, be', sappiate che ce n'è un altro. Siamo nell'aprile 2025 e alcune indiscrezioni riportano che Supermassive Games sta lavorando a un gioco intitolato Blade Runner: Time to Live, mai annunciato ufficialmente. La pre-produzione sarebbe partita nel settembre di due anni fa, con alcuni membri del team di The Quarry a bordo, ma il progetto sarebbe stato cancellato prima della fine di quella fase, tra la fine del 2024 e l'inizio dell'anno successivo, a quanto pare per problemi in gran parte riconducibili ad Alcon, titolare dei diritti. Le voci di corridoio parlavano di un'avventura d'azione in terza persona dotata di una forte impronta cinematografica, incentrata sui personaggi e su componenti stealth di là da essere definite: in pratica, il Blade Runner che molti immaginavano da anni, peccato solo che sia finita così.

Un Blade Runner AAA? E veniamo alla stretta attualità. Il 13 novembre 2026, intervistato da IGN in vista del debutto di Blade Runner 2099, Andrew Kosove, cofondatore e co-CEO di Alcon insieme a Broderick Johnson, ha lasciato intendere che sarebbero in corso le trattative per un videogioco AAA dedicato al marchio. Una produzione AAA associata a Blade Runner sarebbe un sogno per molti fan Sia chiaro, il progetto sarebbe ancora in fase di pianificazione, ciò significa che ancora non c'è uno studio, né un genere, né una piattaforma, né una finestra di lancio, né tantomeno annuncio ufficiale al riguardo; per ora parliamo quindi più che altro di una dichiarazione d'intenti, e dopo Labyrinth e Time to Live è lecito - se non obbligatorio - essere prudenti, ma il tempismo, con la serie in arrivo il 25 novembre, non sembra essere casuale.