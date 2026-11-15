Blade Runner potrebbe avere un nuovo grosso videogioco, dicono i produttori di Blade Runner 2099

Da quanto riferito da Kosove e Johnson, la questione sembra ancora in fase di pianificazione, dunque nel caso si dovesse tradurre in un progetto effettivo richiederebbe comunque una notevole quantità di tempo, ma pare che l'idea quantomeno ci sia.

In una nuova intervista pubblicata da IGN, i due hanno spiegato qualcosa sulla nuova serie TV incentrata sul franchise e hanno anche menzionato il fatto di aver progettato anche l'adattamento della serie in videogioco, cosa che richiederebbe una produzione veramente di alto profilo , a detta degli stessi producer.

Secondo Andrew Kosove e Broderick Johnson, i produttori di Blade Runner 2099 , potrebbe esserci un nuovo e grosso videogioco in sviluppo sulla serie fantascientifica in questione, sebbene l'attesa sia probabilmente destinata ad essere lunga.

Per il momento è però ancora presto per parlarne, e probabilmente l'idea potrebbe concretizzarsi solo in un secondo momento , distante anche dall'uscita della nuova serie TV su Prime Video.

Il riferimento alle dimensioni richieste in termini di risorse e budget sembra indicare quantomeno l'esecuzione di un pitch preciso, dunque non è escluso che le fasi preliminare di questa produzione possano essere già in corso.

In ogni caso, per il momento i due produttori non hanno intenzione di svelare altro, oltre al fatto di confermare che un'idea su un nuovo videogioco di Blade Runner sia stata già elaborata e, probabilmente, anche una prima pianificazione della produzione.

Successivamente, nel 2023 è stato annunciato Blade Runner 2033: Labyrinth da parte di Annapurna Interactive, ma del progetto si sono perse le tracce negli ultimi anni e sembra sia stato rimosso anche dal catalogo di Steam, cosa che fa pensare a una sua cancellazione, nonostante la pagina informativa sul gioco sia rimasta attiva.

Il gioco è stato rilanciato nel 2022 con una Enhanced Edition con diverse modifiche, a dire il vero non tutte accolte con grande entusiasmo da critica e pubblico, rispetto all'originale.

Non sarebbe peraltro la prima volta che Blade Runner diventa un videogioco: ricordiamo infatti la storica avventura grafica di Westwood Studios datata 1997, pubblicata da Virgin Interactive e costruita come una vera e propria storia alternativa.

Blade Runner 2099 è in arrivo

Nel frattempo, manca ormai poco al lancio di Blade Runner 2099 su Prime Video, la cui data di uscita è fissata per il 25 novembre e che sembra non sia direttamente collegato a Blade Runner 2049 o al primo film.

La serie e mette in scena un mondo in cui umani e replicanti hanno già preso parte a uno scontro su larga scala gli uni contro gli altri, con i replicanti che hanno avuto la meglio e sono ora dominanti, spostando gli umani nel ruolo di cittadini di seconda classe.

Tuttavia, non hanno ancora risolto il loro problema maggiore, ovvero la breve durata della vita, e questo è un elemento che risulta particolarmente importante, con i replicanti che cercano di trovare una propria ragione di vita dovendo fare i conti con la limitatezza temporale della propria esistenza.

In tutto questo si inserisce la storia di Olwen (Michelle Yeoh) una replicante che ha il ruolo di Blade Runner e si avvicina ormai alla fine del suo ciclo vitale trovandosi, nella sua ultima settimana di esistenza, affiancata dalla partner Cora (Hunter Schafer), una sopravvissuta umana che finge però di essere una replicante, e agisce anche lei come Blade Runner cercando di mascherare la sua vera natura.