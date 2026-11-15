Niente furti d'auto né scontri con la polizia: GTA 6 in Cina potrebbe apparire alquanto diverso, in streaming

Pare che in Cina sia previsto un regolamento alquanto limitante per quanto riguarda lo streaming di GTA 6, con il gioco che potrebbe apparire decisamente diverso dalla sua forma standard, vista l'impossibilità di mostrare numerose caratteristiche classiche.
Si parla dell'impossibilità di mostrare furti d'auto, scontri con la polizia e con passanti e altri elementi che normalmente rappresentano praticamente la base fondamentale del gameplay della serie Rockstar Games, con il risultato di far emergere un gioco decisamente diverso da quello a cui siamo abituati.
Non si tratta ancora di informazioni ufficiali ma sono voci di corridoio che trapelano da testate e siti internet cinesi come IT Home, pare che Douyin/TikTok si siano assicurati i diritti per lo streaming esclusivo di GTA 6.
Praticamente un altro gioco
Questo presunto accordo di esclusiva sui canali attraverso i quali dovrebbero essere trasmessi gli streaming "ufficiali" di GTA 6 sarebbe accompagnato da un documento che fissa alcune regole sul gioco "pacifico", che evidentemente dovrebbero essere seguite per poter procedere con lo streaming.
Commentando tali regole, vari utenti locali hanno commentato scherzosamente il fatto che il gioco diventi in effetti solo una sorta di visita virtuale all'interno di Vice City e dintorni, visto che gran parte delle attività di gioco non possono essere mostrate.
Pare che i requisiti stabiliscano anche quali vestiti sia appropriato far utilizzare ai protagonisti durante gli streaming, probabilmente evitando quelli considerati inopportuni da mostrare il pubblico.
In effetti, secondo quanto riferito da alcune fonti locali, GTA 5 pare fosse stato completamente vietato come soggetto per lo streaming, dunque questo sarebbe già un passo avanti, sebbene con tutte le limitazioni che sembrerebbero emergere da questi documenti.
Nel frattempo, pare sia trapelata online la tracklist completa della colonna sonora ufficiale di GTA 6, con Rockstar Games a riferire che il gioco non sarà solo caos e distruzione.