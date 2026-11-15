Niente furti d'auto né scontri con la polizia: GTA 6 in Cina potrebbe apparire alquanto diverso, in streaming

Pare che in Cina sia previsto un regolamento alquanto limitante per quanto riguarda lo streaming di GTA 6, con il gioco che potrebbe apparire decisamente diverso dalla sua forma standard, vista l'impossibilità di mostrare numerose caratteristiche classiche.

Si parla dell'impossibilità di mostrare furti d'auto, scontri con la polizia e con passanti e altri elementi che normalmente rappresentano praticamente la base fondamentale del gameplay della serie Rockstar Games, con il risultato di far emergere un gioco decisamente diverso da quello a cui siamo abituati.

Non si tratta ancora di informazioni ufficiali ma sono voci di corridoio che trapelano da testate e siti internet cinesi come IT Home, pare che Douyin/TikTok si siano assicurati i diritti per lo streaming esclusivo di GTA 6.