Novità su Star Wars: Fate of the Old Republic sono in arrivo, svela il director

In una nuova intervista pubblicata dal podcast The Fourth Courtain, Casey Hudson, il director di Star Wars: Fate of the Old Republic, ha confermato che novità sul nuovo gioco in sviluppo sono in arrivo, sebbene la tempistica di queste risulta ancora decisamente vaga.
Annunciato circa un anno fa, Star Wars: Fate of the Old Republic è il successore di Knights of the Old Republic, dunque facilmente uno dei videogiochi più attesi da tutti gli appassionati della celebre saga fantascientifica di George Lucas.
Purtroppo del gioco non si è ancora visto né saputo nulla di preciso, al di là del fatto che dovrebbe trattarsi di un progetto di grosso calibro, qualcosa per cui Hudson ha fondato Arcanaut Studios praticamente apposta.
Non molto da attendere?
Considerando le aspettative, è chiaro che anche una breve menzione in un podcast senza alcuna informazione precisa effettivamente diffusa rappresenta comunque qualcosa da tenere in considerazione, nonostante si tratti solo di puntare al "prossimo anno".
Interrogato sulla questione, Hudson ha semplicemente riferito che "cose alquanto esaltanti arriveranno l'anno prossimo", facendo capire che nei prossimi mesi si avranno notizie più concrete.
"Quindi pubblicheremo gradualmente alcuni nuovi annunci e informazioni sul gioco, ma, insomma, non dovrete aspettare troppo a lungo nel corso del prossimo anno prima che abbiamo qualcosa da condividere", ha aggiunto Hudson, facendo capire che queste novità potrebbe emergere già all'inizio del 2027.
Qualcosa anche ai The Game Awards 2026?
Il primo annuncio di Star Wars: Fate of the Old Republic è emerso durante i The Game Awards 2025, e un molti puntano sulla medesima occasione nell'edizione 2026 per avere forse un nuovo trailer del gioco, che potrebbe in effetti trovare una collocazione appropriate durante la kermesse condotta da Geoff Keighley.
Anche il fatto che l'evento sia destinato ad essere trasmesso per la prima volta su Disney+ fa pensare che la compagnia in questione possa avere degli annunci importanti da fare durante la serata, e uno di questo potrebbe proprio riguardare Star Wars: Fate of the Old Republic, dunque non è affatto escluso che un trailer possa emergere anche entro la fine del 2026.
In ogni caso, il director ha tenuto a specificare che maggiori informazioni arriveranno fra non molto ma durante il 2027, anno che peraltro rappresenta il 50° anniversario di Star Wars, dunque un periodo molto importante anche per novità riguardanti l'ambito videoludico legato al franchise.