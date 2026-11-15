Novità su Star Wars: Fate of the Old Republic sono in arrivo, svela il director

Purtroppo del gioco non si è ancora visto né saputo nulla di preciso, al di là del fatto che dovrebbe trattarsi di un progetto di grosso calibro, qualcosa per cui Hudson ha fondato Arcanaut Studios praticamente apposta .

In una nuova intervista pubblicata dal podcast The Fourth Courtain, Casey Hudson , il director di Star Wars: Fate of the Old Republic , ha confermato che novità sul nuovo gioco in sviluppo sono in arrivo , sebbene la tempistica di queste risulta ancora decisamente vaga.

Non molto da attendere?

Considerando le aspettative, è chiaro che anche una breve menzione in un podcast senza alcuna informazione precisa effettivamente diffusa rappresenta comunque qualcosa da tenere in considerazione, nonostante si tratti solo di puntare al "prossimo anno".

Interrogato sulla questione, Hudson ha semplicemente riferito che "cose alquanto esaltanti arriveranno l'anno prossimo", facendo capire che nei prossimi mesi si avranno notizie più concrete.

"Quindi pubblicheremo gradualmente alcuni nuovi annunci e informazioni sul gioco, ma, insomma, non dovrete aspettare troppo a lungo nel corso del prossimo anno prima che abbiamo qualcosa da condividere", ha aggiunto Hudson, facendo capire che queste novità potrebbe emergere già all'inizio del 2027.