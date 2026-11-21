A proposito di KOTOR, potrebbero esserci novità anche sul fronte del remake , annunciato ormai diversi anni fa e ancora in attesa di una nuova presentazione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il progetto potrebbe tornare sotto i riflettori in occasione dei The Game Awards 2026 , previsti nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l'evento potrebbe rappresentare un'occasione per rivedere finalmente il gioco.

Il director di Star Wars: Fate of the Old Republic , Casey Hudson, non sembra particolarmente preoccupato dalle grandi aspettative dei fan, anche grazie all'esperienza maturata in passato da lui e da gran parte del team di Arcanaut Studios con l'originale KOTOR e la trilogia di Mass Effect. Le pressioni sono comunque comprensibili, considerando l'importanza che questi giochi hanno avuto per gli appassionati e le aspettative legate a un nuovo RPG ambientato nell'universo di Star Wars.

Fate of the Old Republic e il peso dell’eredità di KOTOR

Le informazioni sono state riportate in un'intervista per il podcast "The Fourth Curtain". Star Wars: Fate of the Old Republic si presenta in un certo senso come il successore spirituale del classico di BioWare, ma il director Casey Hudson non sembra particolarmente preoccupato dalle pressioni e dalle aspettative che accompagnano il progetto. Come anticipato, lui e diversi membri del team hanno già lavorato all'originale KOTOR e alla trilogia di Mass Effect.

Hudson ha spiegato che affrontare un progetto simile senza aver partecipato allo sviluppo del primo capitolo sarebbe stato piuttosto strano, ma l'esperienza maturata in passato gli permette di guardare al nuovo gioco con fiducia. Il team, infatti, conosce bene le motivazioni che hanno portato a determinate scelte creative e non ha intenzione di prendere il posto di qualcun altro.

Casey Hudson non teme le aspettative dei fan sul nuovo Fate of the Old Republic

"Penso che sarebbe davvero strano farlo se non avessi lavorato al primo. Sarebbe una sensazione davvero strana. Ma credo che, nel nostro caso, nel team ci siano persone che hanno lavorato a quel gioco e che da allora hanno collaborato a tutti i titoli della serie Mass Effect e ad altri progetti di BioWare". Questa esperienza rappresenta quindi un punto di forza per il gruppo, che conosce già le ragioni alla base delle scelte compiute in passato.

Come ha spiegato Hudson, l'obiettivo non è quello di sostituire qualcun altro, anche se le aspettative dei fan sono particolarmente elevate. Al momento non conosciamo ancora molti dettagli sul gioco e resta da capire quando potremo assistere a una nuova presentazione, magari in occasione dei The Game Awards.

"Ciò che prevale su tutto è la nostra passione e l'entusiasmo nel realizzare qualcosa di straordinario", ha detto Hudson. "Questo deve prevalere su ogni altra cosa, perché non si può mai sapere con certezza come reagire alla pressione, ed è difficile persino capire davvero cosa vogliano giocare gli altri. Ma se sei così entusiasta all'idea di creare qualcosa che la gente amerà, se sei semplicemente animato dalla passione di renderlo straordinario, questo ti porterà proprio dove vuoi arrivare".