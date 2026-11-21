La Piana di Hyrule oggi sembra piccola, ma il ritmo e la storia no: il remake mostra perché Link e i suoi addii funzionano ancora meglio di tanti successori.

Nel 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time non era soltanto sé stesso, ma anche Breath of the Wild e quanto di più simile all'epoca esistesse a, per agganciarci alla contemporaneità, Grand Theft Auto VI. Non abbiamo utilizzato esempi casuali. Lasciare il Villaggio Kokiri, al termine del secolo scorso, equivaleva in tutto e per tutto ad abbandonare l'Altopiano delle Origini in The Legend of Zelda: Breath of the Wild: il primo ingresso alla Piana di Hyrule lasciava immaginare infinite avventure su una landa mai così estesa, con la possibilità di farsi strada coi propri mezzi. Nessun altro gioco su Nintendo 64 o PlayStation permetteva di tagliare i cartelli in base alla direzione della spada, di raccoglierli e lanciarli in acqua, di osservarli galleggiare sui torrenti. Di agganciarsi, con il rampino, a qualsiasi superficie fosse di legno. Era enorme e, pur in piccola misura, grazie all'interazione sopraffina, vicino a quello che oggi chiameremmo sandbox - che Miyamoto, da decenni, definisce hakoniwa. Link sulla fida Epona: nel 1998, non c'era niente di più grande di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Era anche Grand Theft Auto VI, perché non esisteva una produzione paragonabile, quantomeno su console. Per sviluppare Ocarina of Time, Nintendo organizzò un team mai così vasto, talmente grande da scaturire una nuova strutturazione mai adottata prima: quattro direttori (assistenti direttori o sotto-direttori, li definiremmo oggi) e un producer a coordinarli tutti (effettivamente il direttore del progetto). È stato un gioco dallo sviluppo lungo e complicato, senza modelli a cui fare riferimento: lui stesso sarebbe divenuto l'archetipo degli action tridimensionali. Era, semplicemente, la produzione più grande, importante e rivoluzionaria dell'epoca.

Un remake fedele Esistono due strade principali per realizzare un remake, ovviamente con numerose ramificazioni, ma due concettualmente restano. Non era affatto chiaro quale Nintendo avrebbe intrapreso con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sia per il prestigio dell'opera originale, sia per la magniloquenza con la quale è stato annunciato e presentato il progetto. Gli sviluppatori sapevano pienamente quanto fosse prezioso il tessuto che stavano maneggiando. La via scelta da Square Enix per creare il remake di Final Fantasy VII è concettualmente opposta rispetto a quella di Ocarina of Time La prima via per creare un remake è quella di (cercare di) preservare lo spirito del gioco, conservandone le ambizioni, la visione e la portata: è ciò che ha fatto, con notevoli risultati, Square Enix con Final Fantasy VII. Il titolo originale, uscito nel 1997, era un'epopea grandiosa. Un'epopea che si sarebbe persa realizzando un remake fedele: la "mappa del mondo", adesso, generebbe tutt'altro effetto. Quella strutturazione affidata alla sineddoche, con l'icona del personaggio in alcune orografie sintetizzate, nel 2026 farebbe sorridere, risulterebbe semplicistica e poco evocativa. Per preservare la sensazione e non il contenuto, Square Enix ha affidato tutta quella fase alla seconda e terza sezione della trilogia remake, che è divenuta open world, succedendo a quella maggiormente lineare di Final Fantasy VII Remake Intergrade (la prima parte). Aggiornamenti grafici e tecnici a parte, la struttura portante di Ocarina of Time è rimasta immutata La seconda via è quella sempre seguita (se non ci sbagliamo di grosso) da Nintendo. Ovvero migliorare la qualità grafica e tecnica dell'opera iniziale, aggiornando l'interfaccia alle esigenze della contemporaneità e della console del momento, lasciando immutato il contenuto. Per Ocarina of Time non sono state fatte eccezioni. Gli autori del remake, principalmente dei giovani sviluppatori (sotto la direzione di HokWai Ng, al suo debutto in questo ruolo), potendo liberamente scegliere, hanno preso il materiale originale e lo hanno migliorato, restandogli fedelissimi, al meglio delle loro capacità. Hanno studiato ambienti e vestiti in modo ossessivo, lavorando su ogni strumento con una meticolosità monastica: basti osservare la tunica di Link, che pare di fibra di barbabietola. Questa scelta ha implicato, indirettamente, di rinunciare allo "spirito" originale di Ocarina of Time. Se Square Enix si è vergognata di riproporre l'overworld sintetico di Final Fantasy VII, Nintendo ha deciso di mantenere intatta la Piana di Hyrule: ne è stata leggermente alterata la morfologia, il prato che la ammanta è divenuto soffice e vellutato, ma le dimensioni e le connessioni sono rimaste esattamente le stesse del 1998.

Il migliore tra gli Zelda tradizionali Le routine dei personaggi sono state riviste nell'alternarsi tra il giorno e la notte, tanti dialoghi, pur fedeli nell'essenza, sono stati riscritti; è stato inserito il doppiaggio, sono state aggiunte varie scene di intermezzo, semplificate alcune parti ritenute troppo ostiche o intricate, oleato il sistema di combattimento, introdotta la telecamera libera. È stato tutto abbellito e magnificato quanto fosse possibile abbellire e magnificare su Nintendo Switch 2. Tuttavia Ocarina of Time, nei contenuti e nel level design, nel ritmo e nella disposizione, è essenzialmente immutato rispetto al capolavoro del 1998: una scelta parimenti arrogante, umile, svogliata e coraggiosa. La tunica di Link è indicativa del livello di dettaglio ricercato da parte dei giovani sviluppatori Nintendo L'aspetto sorprendente è che, pure in questa nuova identità, deprivata della grandeur del 1998, Ocarina of Time, ormai un'avventura delle dimensioni modeste, sfiora la perfezione. Il ritmo complessivo dell'opera non è migliorabile: l'incipit al Villaggio Kokiri che lascia presagire meraviglie, l'uscita nella Piana, la conoscenza degli abitanti, le fasi stealth, l'alternanza tra esplorazione e dungeon. È un piccolo mondo riportato in vita da un artigianato di qualità impareggiabile, nelle musiche, nei suoni e nella perizia grafica, che ripulisce e ravviva un meccanismo antiquato tuttora armonioso: tuttora incredibilmente armonioso, considerando che è stato progettato trent'anni fa con tutt'altri scopi e tutt'altre ambizioni. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, nel 2026, pone in imbarazzo i suoi successori, che hanno tentato ossessivamente di superarlo. Una missione in cui sono riusciti solamente in dei singoli aspetti: nessuno di loro tuttavia, come esperienza complessiva o bilanciamento generale, gli si è mai avvicinato. The Legend of Zelda: The Wind Waker migliorò l'overworld di Ocarina of Time, ma ha una seconda parte non all'altezza The Legend of Zelda: The Wind Waker migliorava i controlli, le inquadrature e soprattutto l'overworld del genitore. La fase iniziale era più lenta, ma la qualità risultava comparabile fino a metà dell'avventura. L'equivalente della seconda sezione (la parte "adulta" di Ocarina of Time), invece, rende insensato qualsiasi paragone: a livello ludico, contenutistico e narrativo. The Legend of Zelda: Twilight Princess tentò di arginare la principale deficienza del predecessore, ovvero lo scarso numero di dungeon e, in generale, i pochi contenuti della seconda metà. Forse (forse) nel singolo ambito dei dungeon (e nel compagno d'avventura, intendiamo Midna rispetto a Navi) superò pure Ocarina of Time. Ma scordò tutto il resto. L'overworld grande e vuoto, circondato da dirupi e mura invisibili che nella saga non dovrebbero esistere; la narrativa confusa e frammentata, il ciclo giorno/notte inserito per devozione e senza serie applicazioni pratiche, le città e i villaggi sostanzialmente privi di personaggi significativi o eventi memorabili. L'overworld di The Legend of Zelda: Twilight Princess era trascurato, come molte delle sue caratteristiche al di fuori dei dungeon The Legend of Zelda: Skyward Sword tentò una svolta che qui non ha nemmeno senso ricordare. L'esperienza nel suo complesso, divergenze identitarie a parte, è risibile se comparata a quella di Ocarina of Time, nonostante i 13 anni di distanza.

Un piccolo mondo, una grande storia Poi è arrivato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha cambiato tutto, e ha riportato la serie dove sembrava ormai impossibilitata a tornare, sul trono dell'industria: un'opera di pari rango e di paragonabile importanza, che ha evitato il confronto diretto col progenitore. Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha portato Hyrule in una nuova dimensione Sono giochi differenti e proprio per questo Ocarina of Time mantiene inalterato il suo prestigio. L'unico aspetto in cui il capolavoro del 2017 ha annichilito l'opera del 1998 è l'overworld. La Piana di Hyrule di Ocarina of Time adesso è piccola, non ha più quell'anelito dirompente di trent'anni fa: sembra di esplorare una modesta regione multietnica, più che un regno. Hyrule pare quasi affidarsi, esattamente come la mappa del mondo dell'originale Final Fantasy VII, alla sineddoche. Ciò che rende immortale Ocarina of Time, oltre alla portata rivoluzionaria, al ritmo generale, alle meccaniche e alle dinamiche di gioco, al level design e al game design adamantino, è un aspetto che a Nintendo, di norma, interessa poco: la storia. La storia di Ocarina of Time è memorabile quanto il resto dell'opera. Link sviluppa legami personali e relazioni affettive, diversificate e mai sciatte, con almeno un paio di personaggi in ciascuna area. La migliore amica d'infanzia, la ragazzina della fattoria col padre poltrone, la mistica principessa e la sua androgina protettrice, il possente Goron col figlioletto che lo attende, la Zora istrionica che si innamora di Link, le Gerudo astiose, orgogliose e ladre. Le inseparabili Epona, la cavalla, e Navi, la fatina. La storia di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, fatta di rapporti personali e perdite, è la migliore dell'intera saga Quando il mondo cade in malora, noi non dobbiamo salvarlo: noi vogliamo salvarlo. Vogliamo riportare al suo splendore quella città, quel villaggio, quella foresta dove siamo cresciuti, ora invasa da ombre e mostri. Desideriamo sapere se i nostri amici sono ancora vivi, se hanno bisogno d'aiuto. L'urgenza di purificare la corruzione che ha sporcato Hyrule non è mai stata veicolata con tale fervore da nessun altro Zelda, antecedente o successivo. E, infine, la velatura più elegante: Link e i Saggi non salvano il mondo per tornaconto personale, lo salvano per gli altri. Loro vivono, come profetizzato da Sheik, una lunga serie di lutti e addii. Ocarina of Time è malinconico, è un continuo saluto alle persone che ami. Alla fine del gioco tutti festeggiano, tranne i suoi protagonisti. Mido e il Re Zora restano appartati in un angolo: non rivedranno mai più i loro cari. Perfino Navi se ne va: dolce e, per una volta, taciturna. "Il tempo scorre in modo diverso per ognuno di noi... e il suo avanzare inesorabile porta a innumerevoli addii".