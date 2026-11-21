In alcuni casi, come abbiamo già avuto modo di vedere, un videogioco può essere molto più di un semplice passatempo. Può trasformarsi in un vero e proprio strumento creativo, capace di dare ai giocatori la libertà di esprimere le proprie idee e realizzare opere sorprendenti. È già successo con altri titoli e, questa volta, tocca a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Un giocatore ha infatti realizzato un intero cortometraggio a tema bellico, portando in vita persino carri armati e navi da guerra. Il risultato è decisamente lontano dall'atmosfera a cui la serie di Zelda ci ha abituati, ma è comunque impressionante vedere come i giocatori riescano a sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal gioco per dare forma a creazioni tanto originali.
Un cortometraggio con sottomarini e carri armati
La creazione è stata condivisa dall'utente Keke, che ha pubblicato anche il cortometraggio completo su YouTube. Negli ultimi tre anni, i giocatori hanno sfruttato le meccaniche di Tears of the Kingdom per realizzare costruzioni decisamente particolari, dai sottomarini alle case in stile The Sims. Questa volta, però, si sono spinti ancora oltre, dando vita a un vero e proprio esercito di carri armati. E non si tratta di semplici costruzioni decorative: i veicoli sono perfettamente funzionanti e nel filmato è possibile vederli in azione.
Il cortometraggio si intitola "Demon Dragon Interception - Hyrule War" e dura circa venti minuti. Keke ha specificato di non aver utilizzato alcuna mod, ma soltanto gli strumenti messi a disposizione dal gioco. Un dettaglio che rende il risultato ancora più sorprendente.
"Ho realizzato un cortometraggio tratto da Tears of the Kingdom. Il filmato completo è ora disponibile su YouTube", ha scritto l'utente su X. E i carri armati non sono che una parte dello spettacolo: nel video compaiono anche aerei da combattimento, enormi navi da guerra e molte altre creazioni.
Un videogioco diventa uno strumento di creatività
Episodi come questo dimostrano quanto i videogiochi possano trasformarsi in veri e propri strumenti di creatività, come abbiamo accennato in apertura. Il cortometraggio ne è un esempio perfetto: grazie al sistema di costruzione di Tears of the Kingdom, i giocatori possono sperimentare con una certa libertà, sfruttando le meccaniche di gioco in modi sempre nuovi e spingendosi ben oltre le possibilità più immediate.
Insomma, è anche questo il bello dei videogiochi: offrire gli strumenti per dare vita a qualcosa di unico e originale.