In alcuni casi, come abbiamo già avuto modo di vedere, un videogioco può essere molto più di un semplice passatempo. Può trasformarsi in un vero e proprio strumento creativo, capace di dare ai giocatori la libertà di esprimere le proprie idee e realizzare opere sorprendenti. È già successo con altri titoli e, questa volta, tocca a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Un giocatore ha infatti realizzato un intero cortometraggio a tema bellico, portando in vita persino carri armati e navi da guerra. Il risultato è decisamente lontano dall'atmosfera a cui la serie di Zelda ci ha abituati, ma è comunque impressionante vedere come i giocatori riescano a sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal gioco per dare forma a creazioni tanto originali.