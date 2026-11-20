In anticipo sul lancio della versione specifica per Nintendo Switch 2 con la sua edizione dedicata, Xenoblade Chronicles 3 si aggiorna oggi alla Versione 3.0.0, con un update i cui contenuti non vengono ben specificati ma riguardano chiaramente il supporto per le caratteristiche della nuova console.
Nelle ore scorse, Nintendo e Monolith hanno dunque pubblicato il nuovo aggiornamento alla versione 3.0.0 per il terzo capitolo nella serie di RPG nipponici ad ambientazione fantascientifica, con spiegazioni alquanto laconiche da parte della compagnia, come da tradizione.
In base alla comunicazione ufficiale, viene semplicemente riferito che, con questo update, il gioco è stato reso "compatibile con la Nintendo Switch 2 Edition", dunque dovrebbe introdurre i nuovi elementi previsti per questa.
Aggiornamenti tecnici e nuovi contenuti
Come riferito in precedenza, Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition ha la data di uscita fissata per il 3 dicembre 2026, dunque questo aggiornamento arriva in netto anticipo sul lancio della nuova edizione.
Oltre ad alcuni miglioramenti tecnici, la versione per Switch 2 porta con sé alcune novità in termini di contenuti, che possono risultare interessanti anche per chi ha già giocato alla versione originale.
L'edizione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles 3 porta con sé la nuova eroina mitica, Shimmer, oltre alla modalità inedita "Heroes Vault" che compare per la prima volta in questa versione del gioco.
Dal punto di vista tecnico, l'upgrade a Switch 2 porta il supporto per la risoluzione 4K nella modalità TV e performance a 60 frame a secondo, oltre all'aggiunta del doppiaggio completo in inglese e giapponese per le scene d'intermezzo.
Tutto questo può essere ottenuto attraverso un upgrade a pagamento al prezzo di 9,99€ se si possiede già la versione originale, oppure ovviamente acquistando direttamente la nuova edizione. La scorsa estate abbiamo visto arrivare anche Xenoblade Chronicles 2 su Nintendo Switch 2, con la saga che è destinata a proseguire con il prossimo Xenoblade Genesis.