In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la tastiera wireless SteelSeries Apex Pro Mini a 129,99 € rispetto al prezzo consigliato di 259,99 €, permettendoti di risparmiare il 50%. Specifichiamo che si tratta di una tastiera con layout americano QWERTY. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Una tastiera super veloce
Questa tastiera è incredibilmente veloce ed è dotata di switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0, con un'attuazione 20x e una risposta 11x più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. Inoltre, Rapid Trigger elimina la latenza derivante dal movimento fisico dello switch attraverso l'attivazione e la disattivazione dinamica dei tasti in base alla distanza percorsa, piuttosto che a un punto fisso della corsa del tasto.
Troviamo inoltre 40 livelli di attivazione a tasto ed è possibile programmare due azioni su un singolo tasto. Si tratta di una tastiera con fattore di forma al 60%, quindi non è presente neanche il tastierino numerico ed è più compatta. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.