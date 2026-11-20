Secondo i dati condivisi dalla società di analisi Ampere Analysis, ben 1,5 milioni di giocatori Xbox negli Stati Uniti e altri 600.000 nel Regno Unito hanno modificato le impostazioni della propria console per risultare virtualmente residenti in Nuova Zelanda, il primo paese ad aver avuto accesso a GTA 6 grazie al suo fuso orario. Nel complesso, si parla quindi di oltre 2 milioni di utenti Xbox tra Stati Uniti e Regno Unito. A questi si aggiungono circa 200.000 giocatori in Canada, altri 200.000 in Brasile e 100.000 in Messico, segno di quanto fosse elevata l'attesa per il nuovo capitolo della serie Rockstar Games.

L'esodo virtuale in nuova Zelanda non è passato inosservato

Il motivo per cui il fenomeno ha riguardato soprattutto Xbox è piuttosto semplice. Sulle console Microsoft è sufficiente modificare la regione del sistema per accedere agli store di altri Paesi, mentre su PlayStation la procedura è più complessa e richiede la creazione di un account locale e l'utilizzo di metodi di pagamento compatibili con quella regione. I dati di Ampere Analysis mostrano infatti una differenza significativa tra le due piattaforme: negli Stati Uniti soltanto 100.000 utenti PlayStation avrebbero sfruttato lo stesso stratagemma per iniziare GTA 6 in anticipo.

La curiosa ondata di "trasferimenti virtuali" non è passata inosservata nemmeno all'ente del turismo neozelandese, che ha accolto con ironia i giocatori in arrivo dall'estero. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l'ente ha dato il benvenuto a chi aveva deciso di sfruttare il trucco, ricordando scherzosamente che uno dei vantaggi di vedere sorgere il sole prima del resto del mondo è proprio quello di poter giocare a GTA 6 per primi.

Precisiamo che il cosiddetto "trucco della Nuova Zelanda" non nasce con GTA 6. Si tratta di una pratica ormai consolidata nella community Xbox e già utilizzata in passato per numerose uscite di grande richiamo, al punto che la stessa Microsoft aveva scherzato sul fenomeno in occasione del lancio di Forza Horizon 5. Questa volta, però, l'hype senza precedenti attorno a GTA 6 ha portato il fenomeno a livelli decisamente superiori rispetto al passato.