Persona 6 deve riuscire a superare il grande successo di Persona 5. Si tratta di un obiettivo non da poco per il team, che però ha anche altre preoccupazioni: velocizzare la produzione di nuovi capitoli. A questo riguardo è intervenuto Kazuhisa Wada, direttore del P-Studio presso Atlus.

La serie videoludica Persona è parecchio attiva in questi anni: tra remaster e remake di vecchi capitoli, i fan non sono rimasti a bocca asciutta. Per chi però è in attesa di un nuovo capitolo, il tempo passa e le aspettative si fanno sempre più alte.

La dichiarazione completa di Wada

Wada ha dichiarato quanto segue: "Tra questi progetti, quello a cui stiamo lavorando attualmente è Persona 6. Sebbene le informazioni che posso condividere siano ancora limitate, vogliamo dimostrare i risultati di tutte le sfide che abbiamo affrontato finora attraverso il gioco stesso. Con questo obiettivo in mente, stiamo creando qualcosa di ancora migliore rispetto al passato e proviamo un vero senso di soddisfazione mentre ci lavoriamo."

"E Persona 6 non è la fine. Stiamo lavorando su diversi fronti per fare in modo che non dobbiate attendere il capitolo successivo tanto a lungo quanto è accaduto in passato. Inoltre, per rendere Persona un'IP ancora più grande, pensiamo costantemente a idee creative e sviluppi che non deludano le vostre aspettative. Vi invitiamo ad attendere con entusiasmo ciò che il futuro ha in serbo per Persona."