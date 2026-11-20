La serie videoludica Persona è parecchio attiva in questi anni: tra remaster e remake di vecchi capitoli, i fan non sono rimasti a bocca asciutta. Per chi però è in attesa di un nuovo capitolo, il tempo passa e le aspettative si fanno sempre più alte.
Persona 6 deve riuscire a superare il grande successo di Persona 5. Si tratta di un obiettivo non da poco per il team, che però ha anche altre preoccupazioni: velocizzare la produzione di nuovi capitoli. A questo riguardo è intervenuto Kazuhisa Wada, direttore del P-Studio presso Atlus.
La dichiarazione completa di Wada
Wada ha dichiarato quanto segue: "Tra questi progetti, quello a cui stiamo lavorando attualmente è Persona 6. Sebbene le informazioni che posso condividere siano ancora limitate, vogliamo dimostrare i risultati di tutte le sfide che abbiamo affrontato finora attraverso il gioco stesso. Con questo obiettivo in mente, stiamo creando qualcosa di ancora migliore rispetto al passato e proviamo un vero senso di soddisfazione mentre ci lavoriamo."
"E Persona 6 non è la fine. Stiamo lavorando su diversi fronti per fare in modo che non dobbiate attendere il capitolo successivo tanto a lungo quanto è accaduto in passato. Inoltre, per rendere Persona un'IP ancora più grande, pensiamo costantemente a idee creative e sviluppi che non deludano le vostre aspettative. Vi invitiamo ad attendere con entusiasmo ciò che il futuro ha in serbo per Persona."
Un ciclo di cinque anni per i nuovi Persona?
Come detto da Wada, il team sta lavorando per fare in modo che l'attesa per il capitolo successivo - Persona 7? O qualcosa di diverso? - non sia così lunga. Ricordiamo che la prima versione di Persona 5 è del 2016, quindi sono oramai dieci anni che i fan attendono un nuovo titolo. Certo, è arrivata la versione Royal e i remake dei vecchi capitoli, ma non sono comparabili a quello che (speriamo) sarà Persona 6.
La domanda ora è quanto tempo possiamo aspettarci che passi prima dell'arrivo di Persona 7. Un ciclo di sviluppo di cinque anni, iniziato immediatamente dopo la pubblicazione di Persona 6, potrebbe essere l'obiettivo degli autori. Non ci resta che attendere e vedere se Wada vorrà essere più specifico in future dichiarazioni.