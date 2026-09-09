Persona 6 e Persona 4 Revival confermati anche per Nintendo Switch 2

Nintendo e Atlus hanno annunciato durante il Direct odierno le versioni Nintendo Switch 2 di Persona 6 e Persona 4 Revival.
Persona 4 Revival sarà disponibile dal 20 maggio 2027 su Nintendo Switch 2. Sulle altre piattaforme arriverà invece il 18 febbraio 2027. Persona 6 non ha per ora una data di uscita.
Il trailer di Persona 4 Revival e Persona 6
Il video qui sotto presenta entrambi i giochi in versione Nintendo Switch 2. Persona 4 Revival è un remake di Persona 4 Golden, che migliora la grafica e introduce anche alcune novità, ad esempio legate al personaggio di Marie.
Possiamo aspettarci una versione espansa e completa del gioco originale, con alcuni aggiornamenti anche ai dialoghi per renderli più adatti e chiari al pubblico moderno, senza però snaturare la caratterizzazione dei personaggi.
Persona 6, invece, continua a essere un mistero. Il trailer di presentazione della versione Nintendo Switch 2 non include infatti alcun tipo di nuova informazione, nemmeno un generico periodo di uscita. Possiamo sperare che arrivi nel 2027, oppure è più credibile che arrivi nel 2028, a vostro parere?