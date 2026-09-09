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Persona 6 e Persona 4 Revival confermati anche per Nintendo Switch 2

Al Nintendo Direct abbiamo avuto modo di vedere in azione Persona 4 Revival in versione Nintendo Switch 2: il gioco era precedentemente stato confermato solo per PC, PS5 e Xbox Series X.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2026
I personaggi di Persona 4 Revival
Persona 6
Persona 6
News Immagini

Nintendo e Atlus hanno annunciato durante il Direct odierno le versioni Nintendo Switch 2 di Persona 6 e Persona 4 Revival.

Persona 4 Revival sarà disponibile dal 20 maggio 2027 su Nintendo Switch 2. Sulle altre piattaforme arriverà invece il 18 febbraio 2027. Persona 6 non ha per ora una data di uscita.

Il trailer di Persona 4 Revival e Persona 6

Il video qui sotto presenta entrambi i giochi in versione Nintendo Switch 2. Persona 4 Revival è un remake di Persona 4 Golden, che migliora la grafica e introduce anche alcune novità, ad esempio legate al personaggio di Marie.

Possiamo aspettarci una versione espansa e completa del gioco originale, con alcuni aggiornamenti anche ai dialoghi per renderli più adatti e chiari al pubblico moderno, senza però snaturare la caratterizzazione dei personaggi.

Dopo Persona 3 Reload, Atlus spiega perché ha voluto creare un remake completo con Persona 4 Revival Dopo Persona 3 Reload, Atlus spiega perché ha voluto creare un remake completo con Persona 4 Revival

Persona 6, invece, continua a essere un mistero. Il trailer di presentazione della versione Nintendo Switch 2 non include infatti alcun tipo di nuova informazione, nemmeno un generico periodo di uscita. Possiamo sperare che arrivi nel 2027, oppure è più credibile che arrivi nel 2028, a vostro parere?

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