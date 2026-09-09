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Il nuovo trailer di Mega Man: Dual Override svela il periodo di uscita e mostra Proto Man in azione

Mega Man: Dual Override torna al centro della scena con un nuovo trailer che conferma la finestra di lancio e mostra Proto Man in azione, insieme ai due amiibo dedicati ai protagonisti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Mega Man: Dual Override

Dal Nintendo Direct trasmesso oggi arrivano novità importanti per Mega Man: Dual Override: Capcom ha infatti confermato una finestra di lancio più precisa. Il gioco approderà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (Steam ed Epic Games Store) nella primavera 2027.

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che mette in evidenza le abilità di Proto Man, disponibile come personaggio giocabile al fianco di Mega Man in questo nuovo episodio. Non solo: sono stati presentati anche due nuovi amiibo dedicati ai protagonisti, con uscita prevista anch'essa nella primavera del prossimo anno.

Due protagonisti, Chip personalizzabili e tante opzioni

Override rappresenta il ritorno della storica serie di Capcom in una nuova forma: si tratta di un gioco d'azione con elementi sparatutto con meccanica classicamente 2D ma impostato su grafica 3D.

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Il filmato mostra le differenze tra i due eroi: Proto Man può sfruttare il suo stile di combattimento basato sullo scudo, mentre Mega Man punta sullo sparo a lunga gittata. Entrambi possono adattare il proprio approccio equipaggiando Chip personalizzabili, che permettono di sperimentare con abilità e potenziamenti diversi.

Sia Mega Man che Proto Man possono inoltre scatenare la nuova forma Override, pensata per superare i propri limiti e affrontare i temibili Robot Master che attendono alla fine di ogni livello.

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