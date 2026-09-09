Star Fox riceverà un aggiornamento gratuito, Star Fox Adventures è disponibile ora

Star Fox riceverà un aggiornamento gratuito il prossimo 29 settembre che introdurrà alcune interessanti novità per l'avvincente remake del classico Nintendo; a cominciare dalla possibilità di cimentarsi con il Battle Mode in split-screen.

Non è tutto: l'update vedrà l'arrivo di tre nuovi scenari per il Battle Mode dotati di caratteristiche peculiari: su Katina dovremo controllare le piattaforme e attivare i laser, su Sector X dovremo distruggere gli asteroidi, mentre su Venom ci verrà chiesto di raccogliere dati e fuggire.

Infine sarà possibile partecipare in quattro alle battaglie online utilizzando un unico Nintendo Switch 2: una funzionalità davvero degna di nota per chi è abituato a condividere questa esperienza.

Ci troviamo insomma di fronte a un aggiornamento molto interessante, che punterà ad arricchire il pacchetto di Star Fox in maniera gratuita per tutti i possessori del gioco.