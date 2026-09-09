Star Fox riceverà un aggiornamento gratuito, Star Fox Adventures è disponibile ora

Star Fox riceverà un aggiornamento gratuito il prossimo 29 settembre che introdurrà alcune interessanti novità per l'avvincente remake del classico Nintendo; a cominciare dalla possibilità di cimentarsi con il Battle Mode in split-screen.
Non è tutto: l'update vedrà l'arrivo di tre nuovi scenari per il Battle Mode dotati di caratteristiche peculiari: su Katina dovremo controllare le piattaforme e attivare i laser, su Sector X dovremo distruggere gli asteroidi, mentre su Venom ci verrà chiesto di raccogliere dati e fuggire.
Infine sarà possibile partecipare in quattro alle battaglie online utilizzando un unico Nintendo Switch 2: una funzionalità davvero degna di nota per chi è abituato a condividere questa esperienza.
Ci troviamo insomma di fronte a un aggiornamento molto interessante, che punterà ad arricchire il pacchetto di Star Fox in maniera gratuita per tutti i possessori del gioco.
Star Fox Adventures
In tandem con l'annuncio dell'aggiornamento di Star Fox è arrivata la notizia che Star Fox Adventures è disponibile a partire da oggi nel catalogo Nintendo GameCube - Nintendo Classics: una gran bella notizia per gli appassionati della serie che volevano rigiocare questo episodio.
Potremo infatti partire insieme al nostro fedele compagno Tricky ed esplorare un mondo popolato dai dinosauri, ricco di insidie ma anche di segreti da scoprire: se siete abbonati a Nintendo Switch Online, procedete al download!