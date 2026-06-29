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Star Fox ottiene ottimi voti su Famitsu, insieme ad altri due giochi

Sono disponibili le nuove recensioni di Famitsu, tramite le quali possiamo vedere che Star Fox è stato apprezzato dai recensori della testata giapponese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/06/2026
Star Fox
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La testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni per la settimana terminata il 28 giugno: tramite queste possiamo vedere che Star Fox è stato apprezzato.

Come sempre, ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura particolare per le recensioni. Invece di avere una sola votazione, ne propone quattro (da uno a dieci) tramite quattro recensori differenti e i singoli voti si sommano in un punteggio massimo di 40. Il voto perfetto è ovviamente una rarità ed è dai tempi di Like a Dragon: Infinite Wealth che Famitsu non ne assegna uno.

I voti dei giochi recensiti da Famitsu

Ecco le più recenti recensioni pubblicate da Famitsu:

  • Star Fox - 8/9/9/8 [34/40]
  • The Last Salvage Squad - 8/7/8/7 [30/40]
  • Mousebusters - 7/8/8/6 [29/40]

Star Fox non ha bisogno di presentazioni, ma per sicurezza facciamole: è il remake per Nintendo Switch 2 di Star Fox 64 e propone una grafica rivista e gameplay migliorato. The Last Salvage Squad è invece uno sparatutto in prima persona con grafica in 2.5D e una palette cromatica composta da rosso, nero e giallo/verde. È disponibile dal 17 giugno e su Steam è presente una demo.

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Mousebusters ci mette nei panni di un topo che deve esplorare un condominio infestato, per salvare gli inquilini dai fantasmi. È una avventura grafica con rompicapi, elementi GDR e anche da shoot'em up. È disponibile dall'11 giugno e anche in questo caso è presente una demo su Steam, al momento della scrittura.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Star Fox.

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