Star Fox ottiene ottimi voti su Famitsu, insieme ad altri due giochi

Come sempre, ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura particolare per le recensioni . Invece di avere una sola votazione, ne propone quattro (da uno a dieci) tramite quattro recensori differenti e i singoli voti si sommano in un punteggio massimo di 40. Il voto perfetto è ovviamente una rarità ed è dai tempi di Like a Dragon: Infinite Wealth che Famitsu non ne assegna uno.

I voti dei giochi recensiti da Famitsu

Ecco le più recenti recensioni pubblicate da Famitsu:

Star Fox - 8/9/9/8 [34/40]

The Last Salvage Squad - 8/7/8/7 [30/40]

Mousebusters - 7/8/8/6 [29/40]

Star Fox non ha bisogno di presentazioni, ma per sicurezza facciamole: è il remake per Nintendo Switch 2 di Star Fox 64 e propone una grafica rivista e gameplay migliorato. The Last Salvage Squad è invece uno sparatutto in prima persona con grafica in 2.5D e una palette cromatica composta da rosso, nero e giallo/verde. È disponibile dal 17 giugno e su Steam è presente una demo.

Mousebusters ci mette nei panni di un topo che deve esplorare un condominio infestato, per salvare gli inquilini dai fantasmi. È una avventura grafica con rompicapi, elementi GDR e anche da shoot'em up. È disponibile dall'11 giugno e anche in questo caso è presente una demo su Steam, al momento della scrittura.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Star Fox.