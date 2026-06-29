Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set è al minimo storico su Amazon

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Un open world da scoprire
Questa versione include anche il DLC "Il risveglio di un nuovo potere" 1 e 2, e potrai vivere la storia di Dragon Ball Z con battaglie epiche e diverse storie secondarie. Affronterai alcuni nemici leggendari come Radish, Cell e Freezer, mentre le meccaniche GDR ti permetteranno di aumentare il tuo livello di potenza.
Non è tutto, perché potrai trascorrere diverse ore dedicandoti ad attività più spensierate, come pescare, stringere amicizie o mangiare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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