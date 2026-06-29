Atelier Karia è nato dalla lezione appresa da Gust con Atelier Yumia

In una recente intervista, il produttore Junzo Hosoi e il direttore Taiki Fukui hanno illustrato il processo creativo dietro al nuovo progetto, sottolineando come Karia nasca in gran parte dalla volontà di affinare e correggere le imperfezioni riscontrate in Yumia .

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories è il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi, annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct . Ambientato nel continente di Aladiss due anni dopo gli eventi di Atelier Yumia, il gioco segue le vicende di Karia, un'avventuriera affetta da amnesia che, sullo sfondo di una catastrofe chiamata "Mana Withering", scoprirà l'arte dell'alchimia. Sebbene si inserisca nello stesso mondo del suo predecessore, il titolo è stato concepito per essere fruibile anche come avventura a sé stante .

Sintesi

Il cambiamento più radicale riguarderà il ruolo della "Sintesi", la meccanica di creazione degli oggetti che da sempre definisce la serie. Hosoi ha ammesso che nel capitolo precedente questo aspetto era stato in parte trascurato: "In origine, la Sintesi doveva essere la base del gioco, con gli elementi da gioco di ruolo costruiti sopra di essa. Tuttavia, gli elementi GDR hanno finito per essere troppo predominanti, finendo per oscurare l'importanza della Sintesi". L'obiettivo per Karia è ripristinare questo equilibrio, rendendo la creazione degli oggetti il vero fulcro dell'esperienza.

A livello pratico, ciò si tradurrà in una maggiore utilità degli oggetti alchemici durante l'esplorazione. A differenza del passato, dove gli oggetti creati servivano quasi esclusivamente per combattere o completare consegne, in Karia il giocatore potrà utilizzarli per interagire con l'ambiente circostante, ad esempio lanciando esplosivi per bruciare ostacoli o accendere fuochi.

Le novità non si limitano all'alchimia. Atelier Karia introdurrà un inedito sistema legato ai "Pasti": raccogliendo e consumando materiali commestibili, i giocatori potranno alterare temporaneamente le statistiche e l'aspetto della protagonista, ottenendo nuove abilità utili per l'avventura.

Anche il sistema di combattimento è stato rivisto per accomodare le diverse preferenze del pubblico. Il team ha ideato un sistema ibrido: i giocatori in cerca di azione potranno sfruttare meccaniche dinamiche come le parate, mentre chi preferisce un approccio tattico a turni avrà la possibilità di bloccare il tempo e selezionare i comandi tramite un apposito menù.

Attualmente nelle fasi finali di sviluppo, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories è atteso per l'inizio del 2027 e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.