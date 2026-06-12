Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories si mostra nel primo trailer

Koei Tecmo ha pubblicato il primo trailer di gioco di Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories , il nuovo capitolo della serie Atelier. Il video mostra in azione la protagonista, sia in alcune fasi di combattimento, sia mentre esplora il mondo di gioco. Non mancano dialoghi e sezioni narrative, che servono a fare il quadro completo di quello che sarà il gioco.

Il trailer

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories porterà i giocatori a esplorare due vaste aree interconnesse: il continente di Aladiss e gli immensi abissi che si estendono al di sotto di esso. L'esplorazione richiederà l'uso di numerosi strumenti e abilità ambientali per raggiungere nuove zone, affrontare pericoli sempre più impegnativi e persino imbattersi in creature leggendarie come un gigantesco drago.

La protagonista è Karia, un'avventuriera priva di ricordi del proprio passato che possiede un'abilità tanto insolita quanto fondamentale per il gameplay: può cibarsi e analizzare quasi qualsiasi oggetto. Consumando ingredienti, oggetti creati tramite l'alchimia e particolari Cristalli dell'Eco, Karia potrà migliorare le proprie caratteristiche, ottenere nuove capacità di esplorazione e sbloccare stili di combattimento differenti, che modificheranno le sue abilità durante gli scontri.

Uno degli elementi centrali dell'esperienza sarà il nuovo ciclo di gioco, che intreccia raccolta di materiali, sintesi, esplorazione e sviluppo delle basi. Gli oggetti creati attraverso l'alchimia potranno essere utilizzati in battaglia, impiegati durante l'esplorazione oppure consumati per ottenere nuove abilità e aprire percorsi prima inaccessibili. I giocatori avranno inoltre la possibilità di costruire e potenziare basi nelle diverse regioni, ampliando progressivamente gli insediamenti e ottenendo nuovi vantaggi.

Le ricette sfruttano frammenti di mana e collegamenti tra gli elementi, con il risultato finale che varierà in base ai materiali impiegati e al modo in cui vengono combinati. Gli oggetti potranno inoltre essere ulteriormente modificati attraverso un sistema di ricostruzione, che consentirà di migliorarne statistiche, effetti e proprietà. Nuove ricette verranno sbloccate sperimentando con diverse combinazioni di materiali.

Sul fronte dei combattimenti, il gioco propone un sistema in tempo reale più strategico, arricchito da parate, contrattacchi, abilità e oggetti che richiedono il giusto tempismo per essere utilizzati con efficacia. Ogni membro del gruppo disporrà di capacità uniche e sarà possibile collaborare con gli alleati attraverso azioni di supporto e potenti attacchi combinati.

La storia è ambientata due anni dopo gli eventi che hanno visto l'alchimista Yumia svelare i misteri del continente di Aladiss. Da allora il mana ha iniziato a esaurirsi a causa di un fenomeno noto come "inaridimento del mana". Durante una spedizione, Karia e il ricercatore Servio scoprono un vasto mondo sotterraneo inesplorato, dove la protagonista entra per la prima volta in contatto con l'alchimia grazie a un enorme calderone. Scoperto il proprio talento naturale, Karia utilizzerà questa nuova abilità per aiutare i compagni e cercare la verità sulle proprie origini, affrontando antiche leggende e i misteri nascosti nelle profondità di Aladiss.