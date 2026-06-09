Annunciato Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories, Atelier Yumia arriva su Switch 2

Per ora è stato diffuso un breve teaser trailer accompagnato da una prima descrizione: "Un mondo avvolto nel mistero situato nelle profondità sotto Aladiss. Quali scoperte e rivelazioni attendono Karia laggiù?"

Durante il Nintendo Direct, Koei Tecmo e Gust hanno presentato Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories , nuovo capitolo della storica serie JRPG basata sull'alchimia. Il gioco è atteso nei primi mesi del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC via Steam.

Atelier Yumia arriva anche su Nintendo Switch 2

Ulteriori informazioni su Atelier Karia verranno condivise durante una diretta dedicata fissata per il 12 giugno alle 13:00. Nel frattempo, potete vedere qui sotto il teaser mostrato al Direct.

Le novità non finiscono qui. Koei Tecmo e Gust hanno annunciato anche la versione Nintendo Switch 2 del precedente capitolo della serie, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. È disponibile già da ora, al prezzo di 69,99 euro, scontato a 39,89 euro fino al 22 giugno. Chi ha già la versione Switch 1 (al momento in offerta a 34 euro) può acquistare l'upgrade a Switch 2 per 10 euro, al momento scontato a 5,70 euro.

La nuova versione offre una risoluzione e un frame rate migliorati, tempi di caricamento più brevi e introduce la funzione GameShare in locale, che permette a due giocatori di scambiarsi i ruoli di protagonista e supporto durante esplorazione e combattimenti. È incluso anche il set Atelier Yumia: Backpack, che consente di modificare il colore dello zaino di Yumia e il fumo di Flammi. Per maggiori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.