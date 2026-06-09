Durante il Nintendo Direct è stato annunciato che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2, mentre il secondo e il terzo capitolo della saga arriveranno nel corso di quest'anno.
Si tratta ovviamente di una gran bella notizia per chi vuole rivivere le storie della trilogia firmata Monolith Soft o desidera avvicinarsi per la prima volta all'universo di Xenoverse Chronicles, approfittando dei miglioramenti grafici inclusi in questa operazione.
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition gira infatti a 4K in modalità docked e a 1080p in modalità portatile, mantenendo in entrambi i casi un frame rate che raggiugne i sessanta fotogrammi al secondo, per un'esperienza fluida e reattiva.
Oltre ai miglioramenti tecnici, Nintendo ha arricchito il gioco con diverse novità dedicate sia ai nuovi giocatori che ai fan di lunga data, come l'introduzione di un veicolo ad alta velocità che consentirà di attraversare più rapidamente gli enormi scenari del mondo di gioco.
Tre importanti riedizioni
Fra i tanti annunci del Nintendo Direct di oggi, non c'è dubbio che l'ufficializzazione delle riedizioni dei tre capitoli di Xenoblade Chronicles si ponga come una notizia particolarmente interessante, vista la grande qualità di questa saga.
Per i giocatori che possiedono già le versioni originali dei tre titoli su Nintendo Switch saranno disponibili appositi pacchetti upgrade, che consentiranno di accedere alle migliorie e ai contenuti aggiuntivi senza dover acquistare nuovamente i giochi. Le prenotazioni degli upgrade sono già state aperte.
Infine sono state confermate anche le edizioni fisiche: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arriverà nei negozi il 30 luglio, seguita da Xenoblade Chronicles 2 il 1 ottobre e da Xenoblade Chronicles 3 il 3 dicembre.
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