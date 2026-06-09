Deltarune: Chapter 5 ha una data di uscita, anche su Nintendo Switch 1 e 2

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è arrivato un importante aggiornamento per tutti gli appassionati di Deltarune. Toby Fox ha infatti annunciato la data di uscita ufficiale di Deltarune: Chapter 5, che sarà disponibile dal 24 giugno 2026 su PC, PlayStation e Nintendo Switch 1 e 2.

La notizia è stata accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo trailer che offre un primo sguardo alle avventure che attendono i giocatori nel prossimo capitolo dell'acclamata serie RPG. Per chi possiede già il gioco l'aggiornamento sarà gratuito, consentendo di proseguire il viaggio senza costi aggiuntivi.

Deltarune rappresenta il progetto che Toby Fox ha sviluppato come storia parallela all'universo di Undertale, mantenendone lo stile inconfondibile ma introducendo una trama, personaggi e meccaniche differenti.

Il nuovo capitolo porterà i protagonisti a esplorare ulteriormente il misterioso mondo oscuro che costituisce il cuore della narrazione di Deltarune, in un viaggio che ci vedrà incontrare nuovi personaggi destinati ad arricchire il cast.