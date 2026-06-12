0

Xenoblade Chronicles 1 su Nintendo Switch 2 a confronto con le versioni 3DS, Wii e Switch in un video

La versione Switch 2 di Xenoblade Chronicles - Definitive Edition mostra un netto salto tecnico rispetto alle edizioni Wii, 3DS e Switch, come evidenziato dal nuovo confronto pubblicato da ElAnalistaDeBits.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/06/2026
Shulk, il protagonista di Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
News Video Immagini

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles - Definitive Edition, messa a confronto con tutte le edizioni precedenti: un viaggio che parte dall'originale per Wii, passa per il porting su Nintendo 3DS e arriva alla versione per la prima Switch.

Per chi se lo fosse perso, la Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da pochi giorni: può essere acquistata come upgrade da 9,99 euro per chi possiede già la versione Switch 1, oppure come gioco completo a 69,99 euro. La versione fisica arriverà il 30 luglio. In futuro sono previsti upgrade analoghi anche per Xenoblade Chronicles 2 e 3, allo stesso prezzo.

4K, 60 fps e qualche novità

In particolare la versione Nintendo Switch 2 offre una risoluzione 4K in modalità docked e di 1080p in portatile il tutto a 60 fps. Come possiamo vedere dal video, si tratta di un balzo evidente rispetto ai 1080p / 720p di output a 30 fps di Switch 1 e ancora più grande se prendiamo in considerazione la versione Wii del 2010 o il porting per 3DS.

Xenoblade Genesis, la nuova saga di Monolith Soft comincia nel 2027 Xenoblade Genesis, la nuova saga di Monolith Soft comincia nel 2027

Le novità non si limitano però al comparto tecnico. Su Switch 2 i giocatori possono utilizzare il Jet Etere, un nuovo veicolo che permette di esplorare il mondo di gioco con maggiore rapidità. Arrivano anche nuovi equipaggiamenti per ogni membro del party e dialoghi aggiornati, arricchendo ulteriormente l'esperienza. Un pacchetto di contenuti che potrebbe convincere i fan a intraprendere una nuova partita e magari attirare nuovi giocatori verso la serie.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xenoblade Chronicles 1 su Nintendo Switch 2 a confronto con le versioni 3DS, Wii e Switch in un video