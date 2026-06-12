Xenoblade Chronicles 1 su Nintendo Switch 2 a confronto con le versioni 3DS, Wii e Switch in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles - Definitive Edition, messa a confronto con tutte le edizioni precedenti: un viaggio che parte dall'originale per Wii, passa per il porting su Nintendo 3DS e arriva alla versione per la prima Switch.

Per chi se lo fosse perso, la Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da pochi giorni: può essere acquistata come upgrade da 9,99 euro per chi possiede già la versione Switch 1, oppure come gioco completo a 69,99 euro. La versione fisica arriverà il 30 luglio. In futuro sono previsti upgrade analoghi anche per Xenoblade Chronicles 2 e 3, allo stesso prezzo.