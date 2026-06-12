Xenoblade Chronicles 1 su Nintendo Switch 2 a confronto con le versioni 3DS, Wii e Switch in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles - Definitive Edition, messa a confronto con tutte le edizioni precedenti: un viaggio che parte dall'originale per Wii, passa per il porting su Nintendo 3DS e arriva alla versione per la prima Switch.
Per chi se lo fosse perso, la Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da pochi giorni: può essere acquistata come upgrade da 9,99 euro per chi possiede già la versione Switch 1, oppure come gioco completo a 69,99 euro. La versione fisica arriverà il 30 luglio. In futuro sono previsti upgrade analoghi anche per Xenoblade Chronicles 2 e 3, allo stesso prezzo.
4K, 60 fps e qualche novità
In particolare la versione Nintendo Switch 2 offre una risoluzione 4K in modalità docked e di 1080p in portatile il tutto a 60 fps. Come possiamo vedere dal video, si tratta di un balzo evidente rispetto ai 1080p / 720p di output a 30 fps di Switch 1 e ancora più grande se prendiamo in considerazione la versione Wii del 2010 o il porting per 3DS.
Le novità non si limitano però al comparto tecnico. Su Switch 2 i giocatori possono utilizzare il Jet Etere, un nuovo veicolo che permette di esplorare il mondo di gioco con maggiore rapidità. Arrivano anche nuovi equipaggiamenti per ogni membro del party e dialoghi aggiornati, arricchendo ulteriormente l'esperienza. Un pacchetto di contenuti che potrebbe convincere i fan a intraprendere una nuova partita e magari attirare nuovi giocatori verso la serie.
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